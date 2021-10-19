Общество

Многодетным семьям в Псковской области компенсируют затраты на борьбу с борщевиком

Многодетные семьи региона, которым были выделены земельные участки в деревне Борисовичи Псковского района, до конца года могут получить компенсацию средств, затраченных на борьбу с борщевиком Сосновского. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Прием заявлений на получение субсидии будет проводить комитет по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору Псковской области с 25 октября по 15 декабря текущего года. Компенсацию могут выплатить за химический способ борьбы с растением.

Субсидии будут предоставлять в рамках реализации комплекса мер программы «Развитие отраслей агропромышленного комплекса» государственной программы сельского хозяйства Псковской области. Условия и порядок получения компенсации, а также список необходимых документов подробно изложены в тексте постановления администрации региона.

Напомним, решение о предоставлении дополнительной меры поддержки данной категории граждан принял губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Глава региона неоднократно обращал внимание на необходимость уделить повышенное внимание борьбе с борщевиком Сосновского. Эта работа нацелена на повышение качества земель, улучшение внешнего вида муниципалитетов, а также направлена на охрану здоровья граждан. С целью усиления химического и механического воздействия на сорное растение и предотвращение его распространения в 2021 году районам выделены дополнительные средства на борьбу с борщевиком.