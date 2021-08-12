Спорт

Пскович строит футбольное поле на месте зарослей борщевика

Директор и учредитель некоммерческой организации «Футбольный клуб "Псковский район"» Артем Смирнов уничтожил борщевик и на его месте начал строительство собственного футбольного поля в Псковском районе. Об этом мужчина сообщил корреспонденту Псковской Ленты Новостей.

Фото здесь и далее: Артем Смирнов

Поле находится у деревни Родина. Артем Смирнов рассказал, что идея создать футбольное поле у него появилась в прошлом году.

«Я сам спортсмен, а 10 августа, два дня назад, защитил тренерский диплом, так что теперь я дипломированный специалист. Хочу основать секцию и тренировать детей в Псковской районе», - поделился Артем Смирнов.

Футбольное поле Артем Смирнов строит на собственные средства. На данный момент в проект он вложил порядка 200 тысяч рублей. Ближайшие планы — возвести вокруг спортивной площадки забор.

«Пока я выбивал землю, поменялась ценовая политика на материалы. У меня была смета, по которой забор должен был обойтись в 500 тысяч, а теперь один забор миллион стоит», - отметил мужчина.

Он также рассказал, что сегодня, 12 августа, на поле планирует приехать псковская футбольная команда «Сигма». «Они хотят здесь заниматься с тренером, так что начало положено. Теперь будем развивать это все», - сказал Артем Смирнов.

Раньше на поле и вокруг него рос борщевик. Псковичу пришлось приобрести три участка вокруг поля и пригласить специалиста, который помог обработать территорию и избавиться от опасного растения. Затем на поле привезли новую землю. Газон пока не сеяли, сейчас на поле растет полевая трава, которую Артем Смирнов регулярно косит приобретенной газонокосилкой. Посеять другой газон, построить раздевалку и установить ворота он планирует после возведения забора.

«Не хочется ставить ворота без забора, потому что их могут унести. Пока у меня поставлены временные ворота — деревянные столбы, чтобы можно было прийти просто мяч попинать», - рассказал Артем Смирнов.

В дальнейшем пскович планирует открыть бесплатную секцию по футболу для детей (уже в следующем году), а также сдавать футбольное поле в аренду. Помимо футбольного поля, он также хочет организовать на территории площадки для волейбола, баскетбола, установить столы для настольного тенниса.