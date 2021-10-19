Более 8 тысяч жителей Псковской области ревакцинировались от COVID-19

8 062 жителя Псковской области ревакцинировались от COVID-19, за сутки – 518. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте.
19 октября в регионе первым компонентом вакцины от коронавируса привились 829 человек (всего – 194 387), вторым – 634 (всего – 185 278). Использовано 77,8% поступившей вакцины.
«Без массовой вакцинации мы не одолеем вирус и не избавимся от ограничений», - отметил глава региона.
Напомним, за сутки в регионе выявили 261 новый случай заражения коронавирусом (всего – 54 933), выздоровели 247 пациентов (всего – 46 362).