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Общество

Более 8 тысяч жителей Псковской области ревакцинировались от COVID-19

20.10.2021 07:15|ПсковКомментариев: 1

8 062 жителя Псковской области ревакцинировались от COVID-19, за сутки – 518. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте.

19 октября в регионе первым компонентом вакцины от коронавируса привились 829 человек (всего – 194 387), вторым – 634 (всего – 185 278). Использовано 77,8% поступившей вакцины.

«Без массовой вакцинации мы не одолеем вирус и не избавимся от ограничений», - отметил глава региона.

Напомним, за сутки в регионе выявили 261 новый случай заражения коронавирусом (всего – 54 933), выздоровели 247 пациентов (всего – 46 362).

Теги: #вакцинация #коронавирус
Источник: Псковская Лента Новостей
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Сюжет: Массовая вакцинация от COVID-19 в Псковской области Более 8 тысяч жителей Псковской области ревакцинировались от COVID-19 Советник псковского губернатора не исключил своей вины в низких темпах вакцинации от COVID-19 Более 5 тысяч псковичей за неделю сделали первую прививку от коронавируса Почти 200 тысяч жителей Псковской области привились от коронавируса Более 7 тысяч жителей Псковской области ревакцинировались от COVID-19 Темпы вакцинации от коронавируса возросли в Псковской области Более 1500 доз вакцины «КовиВак» поступило в Псковскую область Псковский врач призвала коллег делать прививки от COVID-19 без длинных ногтей Более 180 тысяч жителей Псковской области завершили вакцинацию от коронавируса Регионы СЗФО призвали нарастить темпы вакцинации от COVID-19 Совместить пункты вакцинации от коронавируса и гриппа решили в Псковской области Сотрудники завода «Титан-Полимер» продолжают прививаться от коронавируса План вакцинации от COVID-19 в Псковской области выполнили на 58% Число ревакцинированных от коронавируса псковичей близится к 6 тысячам Число полностью привитых от коронавируса псковичей превысило 177 тысяч Ковидно и нервно Псковский врач назвал два способа увеличить продолжительность жизни Более 5 тысяч псковичей ревакцинировались от коронавируса Новая партия вакцины «ЭпиВакКорона» поступила в Псковскую область Михаил Ведерников назвал процент вакцинированных от COVID-19 псковичей Более 1000 доз вакцины от коронавируса поступило в Псковскую область Более 60 тысяч пожилых псковичей не привились от коронавируса Псковский губернатор привиться от коронавируса в связи с непростой ситуацией Власти указали на необходимость удвоить число привитых от COVID-19 псковичей Число ревакцинированных в Псковской области превысило 4000 человек Более 170 тысяч псковичей завершили вакцинацию от коронавируса Более 170 тысяч жителей Псковской области завершили вакцинацию от COVID-19 Не играть в «русскую рулетку» с коронавирусом призвали псковских пенсионеров В Псковской области ожидается введение в оборот всех российских вакцин от COVID-19 Александр Нестерук посоветовал всем привиться от трех инфекций Псковичам объяснили необходимость коллективного иммунитета к вирусам План по вакцинации выполнили почти наполовину в Псковской области Более 600 псковичей за сутки привились вторым компонентом вакцины от коронавируса Число привитых от коронавируса в Псковской области приближается к 40% Коечный фонд для больных коронавирусом в Псковской области занят на 81% Удельные темпы вакцинации от COVID-19 в Псковской области превышают среднероссийский уровень Число повторно привитых от COVID-19 псковичей близится к двум тысячам Все эти ужасы относительно прививки от COVID-19 не стоят выеденного яйца - 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