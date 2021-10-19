Общество

Более 1000 жителей Псковской области вакцинировались от COVID-19 за сутки

1 261 житель Псковской области привился первым компонентом вакцины от коронавируса 20 октября (всего – 195 648). Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте.

Вторым компонентом вакцины вчера привился 801 человек (всего – 186 079). Ревакцинировались 374 жителя региона (всего – 8 436). Использовано 78,2% поступившей вакцины.

«Темпы прививочной кампании восстанавливаются к летнему уровню, - отметил глава региона. - Благодарю всех, кто решил защитить свое здоровье».

За прошедшие сутки в регионе выявили 269 новых случаев заражения коронавирусом (всего – 55 202), выздоровел 261 пациент (всего – 46 623).