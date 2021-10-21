Общество

Более 270 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области

274 новых случая заражения коронавирусом выявили в Псковской области 21 октября. За все время пандемии в регионе COVID-19 подтвердили у 55 476 человек, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем профиле в Instagram.

Избавились от коронавирусной инфекции 284 пациента (всего – 46 907). Скончались 869 человек.

Вчера в регионе провели 2 188 тестов на коронавирус (всего – 584 565).

Напомним, в Псковской области усилили антиковидные ограничения. Губернатор внес соответствующие изменения в указ о мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

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Система QR-кодов в регионе будет действовать с 30 октября, а не с 1 ноября.