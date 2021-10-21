Общество

Система QR-кодов начнет действовать в Псковской области с 30 октября

Система QR-кодов начнет действовать на территории Псковской области не с 1 ноября, как планировалось ранее, а с 30 октября. Это отражено в указе губернатора о мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения, в который глава региона Михаил Ведерников 21 октября внес изменения, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона.

Так, граждане, достигшие 18 лет, без предъявления документа о завершенной вакцинации либо документа о перенесенном COVID-19 в течение шести предыдущих месяцев не смогут посещать объекты общественного питания, в том числе фуд-корты, аквапарки, бассейны, фитнес-центры, фитнес-клубы и иные спортивные объекты, за исключением объектов для занятий на открытом воздухе. В перечень также включены федеральные учреждения культуры, объекты организации досуга и развлечений.

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Кроме того, с начала осенних каникул, которые объявлены в регионе с 25 октября по 3 ноября, детям до 18 лет запрещено посещение торговых центров без сопровождения родителей. Кроме того, несовершеннолетним нельзя без родителей приходить в заведения общепита, аквапарки и организации досуга и развлечений.