Общество

Минздрав разрешил одновременную вакцинацию от COVID-19 и гриппа

Минздрав России разрешил одновременную вакцинацию от коронавируса и гриппа, сообщается на сайте министерства. Соответствующие изменения внесли в инструкцию по медицинскому применению вакцины «Гам-Ковид-Вак» («Спутник V»).

«Взаимодействие "Спутника V" с вакциной для профилактики гриппа изучено в доклинических исследованиях, показано отсутствие снижения иммуногенности обеих вакцин при их одновременном введении. При одновременной вакцинации от ковида и гриппа препараты вводятся в разные части тела, например, в левое и правое плечо», - говорится в сообщении.

В Минздраве подчеркнули, что в условиях серьезного эпидподъема по ковиду и гриппу гражданам «критически важно защитить себя – это относится как к людям старшего поколения, так и к молодежи, которая сегодня также находится в группе риска».

«Возможность одновременно вакцинироваться от ковида и гриппа позволяет сделать вакцинацию более удобной для граждан и должна стать дополнительным стимулом, чтобы принять в ней участие. Ранее сегодня одновременную вакцинацию от ковид и гриппа одобрила Всемирная организация здравоохранения», - добавили в Минздраве.

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Напомним, первым компонентом вакцины от коронавируса в Псковской области 21 октября привились 1 253 человека (всего – 196 901), вторым – 789 (всего – 186 868). В регионе использовали 78,5% поступившей вакцины.