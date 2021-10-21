Почти 400 человек ревакцинировались в Псковской области за сутки

382 человека ревакцинировались от коронавируса в Псковской области 21 октября, всего – 8 818. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем профиле в Instagram.
Первым компонентом вакцины от COVID-19 вчера привились 1 253 человека (всего – 196 901), вторым – 789 (всего – 186 868). В регионе использовали 78,5% поступившей вакцины.
За все время пандемии в регионе COVID-19 подтвердили у 55 476 человек, избавились от коронавирусной инфекции 46 907 пациентов, скончались 869 человек.
Напомним, в Псковской области усилили антиковидные ограничения. Губернатор внес соответствующие изменения в указ о мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения.
Система QR-кодов в регионе будет действовать с 30 октября, а не с 1 ноября.