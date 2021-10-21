Общество

Торговые центры и общепит в Ленобласти не будут закрывать в период нерабочей недели

Торгово-развлекательные центры и места общественного питания не будут закрывать во время нерабочей недели с 30 октября по 7 ноября в Ленобласти, передает ТАСС со ссылкой на слова губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко.

«Если Санкт-Петербург объявит локдаун, то МЕГИ (торговые центры, находящиеся в окрестностях Петербурга) так же будут закрыты, и, соответственно, фуд-корты в них. В остальном в области и центры, и общепит работать будут», - ответил он на вопрос одной из подписчиц в Instagram.

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Также, по словам Александра Дрозденко, в Ленобласти с 30 октября по 7 ноября оздоровительные детские лагеря будут работать по плану, работа в детских садах будет осуществляться по решению руководства - организация дежурных групп или временное закрытие.

Кроме того, губернатор объяснил причину введения дополнительных «Ласточек» в Выборг в период выходных. «Мы запускаем дополнительные "Ласточки", потому что нет запрета гулять на улице, и мы понимаем, что туристы поедут даже просто погулять по Выборгу. Поэтому лучше добавить электричек, чтобы внутри давку не создавать», - сообщил он.