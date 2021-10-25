Общество

Ограничительные меры в отношении пожилых граждан усилили в Псковской области

Внесены изменения в указ губернатора Псковской области о мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением COVID-19. В основном изменения касаются дополнительных мер, принятых в отношении пожилых граждан и людей с хроническими заболеваниями. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона.

Документ скорректирован в соответствии с перечнем поручений президента Российской Федерации по итогам совещания с членами правительства. Согласно указу, в период с 25 октября по 7 ноября граждане старше 65 лет обязаны соблюдать режим самоизоляции, а с 27 октября самоизолироваться должны и неработающие граждане в возрасте 60 лет и старше, не прошедшие вакцинацию от коронавирусной инфекции.

Кроме того, на дистанционный режим работы с 27 октября по 26 ноября должны быть переведены все невакцинированные от COVID-19 работники и исполнители по гражданско-правовым договорам в возрасте от 60 лет и старше, а также сотрудники, имеющие хронические заболевания, для вакцинации против новой коронавирусной инфекции и формирования иммунитета.

Это требование не касается медицинских работников, специалистов, имеющих документ о перенесенном заболевании COVID-19 в течение шести последних месяцев. Исключение составляют и те, кто имеет документ о наличии противопоказаний к вакцинации, заверенный лечащим врачом и руководством медицинской организации, выдавшей документ, а также специалисты, которые не могут быть переведены на дистанционную работу в связи с их участием в обеспечении непрерывного производственного процесса.

Текст указа губернатора опубликован на официальном портале нормативных правовых актов.