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Общество

Антикоронавирусные ограничения скорректируют в Псковской области

25.10.2021 18:57|ПсковКомментариев: 1

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в понедельник, 25 октября, провел совещание по эпидемиологической обстановке с первым заместителем губернатора Верой Емельяновой, руководителем территориального управления Роспотребнадзора Александром Нестеруком, председателем регионального комитета по здравоохранению Мариной Гаращенко. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона. 

Губернатор обратил внимание на необходимость активизации работы по двум направлениям, по которым приходит наибольшее количество обращений граждан. Это, в частности, организация ревакцинации на базе прививочных пунктов в торговых и досуговых центрах. Марина Гаращенко отметила, что вакцинацию можно сделать по предварительной записи, так как медикам необходимо время, чтобы проверить данные пациента по базе данных (дата первой вакцинации, используемый препарат и др). Михаил Ведерников поручил организовать широкое информирование граждан по разъяснению механизма записи.

«Это важный момент. Ревакцинация такая же главная задача, как и первичная вакцинация», — заметил губернатор.

Второй вопрос — организация ПЦР-тестирования в регионе. Марина Гаращенко обратила внимание, что лаборатории в Псковской области работают на пределе возможностей. Чтобы увеличить количество исследуемых проб, проработан вопрос взаимодействия с частными медучреждениями, которые могут проводить подобные анализы. Достигнута договоренность с организацией обязательного медицинского страхования о дополнительной поддержке в данном вопросе.

Александр Нестерук проинформировал, что рост заболеваемости в Псковской области продолжается. При этом в последний отчетный период он был самый низкий за последние 5 недель — 10%. Увеличение заболеваемости происходит во всех возрастных группах, кроме детского населения.

После анализа эпидобстановки глава региона выразил уверенность, что все принятые ограничительные меры позволят добиться снижения уровня заболеваемости. При этом Михаил Ведерников анонсировал внесение корректировок в указ «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Псковской области в связи с распространением COVID-19» согласно последним поручениям президента РФ. На территории региона планируется внедрять и передовой опыт других субъектов РФ в части усиления контроля над соблюдением противовирусных регламентов пассажирами во время пользования общественным транспортом.

Отметим, предыдущие изменения в указ губернатор вносил 21 октября. 

Глава региона также дал поручение руководству областного комитета по здравоохранению обратить повышенное внимание на соблюдение противовирусных регламентов в учреждениях здравоохранения Красногородского и Дедовичского районов. По информации регионального управления Роспотребнадзора, в данных муниципалитетах в настоящее время зафиксирован самый высокий уровень заболеваемости по отношению к другим районам. Несоблюдение противовирусных регламентов влияет на рост числа заболевших, подчеркнул губернатор.

В рамках совещания была затронута и тема сезонной вакцинации от гриппа. Вера Емельянова отметила, что в Псковской области привито 26% от планового показателя по взрослому населению, а по детям — 27% от плана. Михаил Ведерников, указывая на обновленные рекомендации Минздрава по вакцинации от гриппа и COVID-19, поручил активизировать работу по иммунизации населения.

Теги: #Псковская область #коронавирус #пандемия
Источник: Псковская Лента Новостей
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