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Общество

Более 200 тысяч человек полностью привились от COVID-19 в Псковской области

05.11.2021 13:23|ПсковКомментариев: 0

В Псковской области 200 149 человек привились от коронавируса двумя компонентами вакцины, первым компонентом — 214 587 человек. Об этом сообщил в своем Instagram-аккаунте губернатор Михаил Ведерников.

За сутки полностью завершили вакцинацию 500 человек, первым компонентом привились 894 человека за сутки.

Использовано 81,1% поступившей вакцины.

«Призываю всех к внимательному соблюдению всех противовирусных требований. Но особенно важно — продолжать прививочную компанию. Записывайтесь!» - призвал глава региона.

Теги: #Псковская область #вакцинация #коронавирус
Источник: Псковская Лента Новостей
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04.11.2021, 11:380 «Сообразим на троих»: О роли и смыслах государственных праздников в новейшей истории России 04.11.2021, 11:365 Еще семь человек скончались от COVID-19 в Псковской области 04.11.2021, 11:2826 Кондуктор в Пскове отделалась замечанием за нарушение масочного режима 04.11.2021, 11:063 За сутки 287 человек в Псковской области заразились коронавирусом
04.11.2021, 11:025 Как поесть на 5 рублей 04.11.2021, 10:570 Городские власти пожелали великолучанам мира и согласия в День народного единства 04.11.2021, 10:351 Директора «управляйки» в Кунье обязали устранить запах канализации в подвалах домов 04.11.2021, 10:153 Псковичам предлагают скидки до 60% на СберМегаМаркете по случаю дня рождения банка
04.11.2021, 10:006 Андрей Михеев: Возрождение льнопроизводства в Псковской области позволит ввести земли в оборот 04.11.2021, 09:400 Псковский губернатор поздравил жителей региона с Днем народного единства 04.11.2021, 09:196 Запрет на массовые мероприятия в школах продлили до 2024 года 04.11.2021, 09:0123 Снижение заболеваемости COVID-19 зафиксировали в Псковской области
03.11.2021, 23:598 Пункт вакцинации планируют открыть в торговом центре на Запсковье 03.11.2021, 23:100 80 заявок поступило на псковский конкурс «Чернильница» 03.11.2021, 23:000 Росгвардейцы напомнили порядок дарения и наследования оружия 03.11.2021, 22:543 Еще 375 жителей Псковской области ревакцинировались от коронавируса
03.11.2021, 22:450 Дорогу к новому мосту через реку Кебь ввели в эксплуатацию в Псковском районе 03.11.2021, 22:350 Коечный фонд для больных коронавирусом в Великих Луках загружен на 75% 03.11.2021, 22:170 Ремонтные работы стартовали на улице Александра Невского в Пскове 03.11.2021, 22:000 Первый современный шахматный клуб открыли в Псковской области
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