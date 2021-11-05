Более 200 тысяч человек полностью привились от COVID-19 в Псковской области

В Псковской области 200 149 человек привились от коронавируса двумя компонентами вакцины, первым компонентом — 214 587 человек. Об этом сообщил в своем Instagram-аккаунте губернатор Михаил Ведерников.
За сутки полностью завершили вакцинацию 500 человек, первым компонентом привились 894 человека за сутки.
Использовано 81,1% поступившей вакцины.
«Призываю всех к внимательному соблюдению всех противовирусных требований. Но особенно важно — продолжать прививочную компанию. Записывайтесь!» - призвал глава региона.