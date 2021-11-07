Псковичам разъяснили, чем лучше повторно привиться от коронавируса

Советы по вакцинации и ревакцинации от коронавируса дала главный врач Псковской областной инфекционной больницы Анастасия Повторейко.
«Вакцинировался "Спутником Лайт", каким препаратом делать ревакцинацию?» - поинтересовался подписчик в инстаграм-аккаунте.
«Предпочтительнее ревакцинация полным курсом "Спутника V"», - ответила ему Анастасия Повторейко. То же самое она посоветовала тем, кто переболел COVID-19 более 6 месяцев назад. А псковичам, которые первоначально вакцинировались «КовиВаком», в качестве альтернативы врач предложила также «Спутник Лайт».
«Ревакцинацию придется делать каждые полгода на протяжении всей жизни?» - уточнил другой подписчик.
«Сыну 18 лет, какой вакциной лучше привиться?» - последовал еще один вопрос. В ответ врач рекомендовала выбрать «Спутник V», как самую апробированную вакцину.
«Муж переболел ковидом. Была с ним, не заболела. Делать ли прививку?» - обратилась за советом псковичка. «Обязательно делать, но после 2-х недель от момента контакта с COVID-19», - проконсультировала Анастасия Повторейко.