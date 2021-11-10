Общество

Псковичи просят дать им возможность посещать утренники в детсадах

Отец ребенка дошкольного возраста обратился к властям Псковской области с просьбой разрешить родителям посещать утренники в детских садах при условии наличия отрицательного результата ПЦР-тестирования. Свое предложение он опубликовал на сайте губернатора.

«Насколько мне известно, все меры по COVID-19 в образовательных учреждениях продлили аж до 2024 года. А это значит, что родители не смогут присутствовать ни на одном утреннике в детском саду у своего ребенка! Как так? Каждый ребенок хочет петь и танцевать не в пустой зал, а для своих любимых родителей. Неужели нельзя как-то решить этот вопрос? За год проходит не так много праздников, и хочется их увидеть. В группах не так много детей, соответственно, не много будет и родителей», - высказал мнение пскович.

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Он также напомнил, что в этом году родителям разрешали посещать выпускные своих детей в детских садах при условии наличия отрицательного результата ПЦР-тестирования. «Было предложено решение, и все родители пошли и сдали тест ПЦР, после чего смогли присутствовать на торжестве. Так, может, и утренники можно также организовать?» - спросил мужчина.

В комментариях его поддержали и другие родители детей дошкольного возраста. «Полностью поддерживаю, лично я считаю, что именно в детском саду деткам нужна поддержка родителей, особенно на праздниках и других выступлениях, они, в первую очередь, стараются и наряжаются для родителей, а не для уборщицы и повара, простите за резкость», - прокомментировала запись псковичка.

Еще одна мать предложила другое решение. «Актуальный вопрос. Хочется посетить утренник у ребенка. Унылое детство без праздников, елок. Родители не могут увидеть достижения собственных детей, а ведь они готовятся, стараются, волнуются. Праздников действительно не так много, можно сделать посещение по QR-кодам, как вход в театр, филармонию, рестораны», - написала она.

Ответственным за реагирование на обращение псковича назначили и. о. председателя регионального комитета по образованию Андрея Ермакова. «Обращение принято к рассмотрению комитетом по образованию Псковской области. Ответ будет размещен на сайте», - сообщил он.

Редакция Псковской Ленты Новостей обратилась к Андрею Ермакову за комментарием по данному вопросу, однако ответ пока получить не удалось.