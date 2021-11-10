Общество

Роспотребнадзор проверил воздух в засыпанном сажей псковском селе

Содержание сажи в атмосферном воздухе на территории котельной на улице Молодежной в селе Середка Псковского района соответствует требованиям СанПиН. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Псковской области.

«Согласно экспертному заключению №6979 от 10 ноября 2021 года содержание вредных веществ (углеродсодержащего аэрозоля (сажи), угарного газа, взвешенным веществам) в атмосферном воздухе на территории котельной №1, №6 по адресу: Псковская область, Псковский район, село Середка, улица Молодежная соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"», - говорится в сообщении.

Ранее жительница села в социальных сетях пожаловалась, что ее улицу засыпает сажей из трубы местной котельной.

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Позже аналогичную жалобу в комментариях в инстаграм-аккаунте губернатора Псковской области разместил другой местный житель.