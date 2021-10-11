Общество

В Середке жалуются на засыпающую улицу сажу из трубы котельной

Жительница села Середка Псковского района пожаловалась, что ее улицу засыпает сажей из трубы местной котельной. Пост она разместила в группе «Жесть по-псковски» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: группа «Жесть по-псковски» в социальной сети «ВКонтакте»

Женщина рассказала, что живет на улице Молодежной, там же «находится кочегарка с неисправной трубой». «В радиусе 1 километра, когда ее начинают топить, все покрывается толстым слоем сажи», - пояснила она.

Жительница села опубликовала фотографии, на которых видно, что автомашина и собака покрыты сажей. «А дышать вообще невозможно», - добавила автор сообщения.

В администрации Середкинской волости прокомментировать ситуацию не смогли.

Псковская Лента Новостей обратилась за комментариями в Росприроднадзор и областной комитет по строительству и ЖКХ.