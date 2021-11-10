Общество

Юрий Сорокин ревакцинировался от коронавируса

Вице-спикер Псковского областного Собрания депутатов, директор ООО «Псков-Полимер» Юрий Сорокин прошел ревакцинацию о коронавируса. Об этом парламентарий сообщил в своем инстаграм-аккаунте.

Фото здесь и далее: инстаграм-аккаунт Юрия Сорокина

«В период пандемии врачи рекомендуют делать повторную прививку от этой инфекции каждые полгода. В середине весны я прошел вакцинацию "Спутником V", и сейчас, спустя 6 месяцев, решил привиться повторно - однокомпонентной вакциной "Спутник Лайт". В прививочном пункте, который развернут в Ледовом дворце, - весьма оживленно, но медики работают быстро и четко. Процедура заняла не больше 10 минут, а сертификат о вакцинации пришел уже на следующий день - очень удобно», - отметил Юрий Сорокин.



Что касается самочувствия, то, по его словам, все в норме, никаких побочных эффектов не наблюдается. «Всем, кто еще раздумывает над необходимостью прививаться, рекомендую позаботиться о своем здоровье и подумать о безопасности для окружающих. Берегите себя!» - обратился к псковичам Юрий Сорокин.