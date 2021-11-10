Псковичей предупредили о последствиях отказа от вакцинации

Всем, кто примет добровольное решение об отказе от вакцинации, придется серьезно ограничивать себя в социальной активности. Об этом заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.
«Правительством уже внесен в Государственную Думу соответствующий законопроект по QR-кодам. Ситуация действительно сложная. Обратите внимание на статистику: смертность от коронавируса по стране ежедневно обновляет антирекорды. Сегодня это уже более 1 200 летальных исходов в сутки. С этой угрозой мы можем справиться только вместе, только совместными усилиями», - подчеркнул Михаил Ведерников в еженедельном видеообращении к жителям региона, опубликованном в его инстаграм-аккаунте.
По словам главы региона, система здравоохранения уже полтора месяца работает в чрезвычайно сложных условиях. Загрузка коечного фонда в Псковской области колеблется в пределах от 75 до 85%, на сегодняшний день более 5 тысяч пациентов остаются на стационарном и амбулаторном лечении. Количество вызовов скорой помощи в полтора раза превышает плановые показатели – служба отрабатывает порядка 800 выездов в сутки.