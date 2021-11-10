Общество

Псковичей предупредили о последствиях отказа от вакцинации

Всем, кто примет добровольное решение об отказе от вакцинации, придется серьезно ограничивать себя в социальной активности. Об этом заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

«Правительством уже внесен в Государственную Думу соответствующий законопроект по QR-кодам. Ситуация действительно сложная. Обратите внимание на статистику: смертность от коронавируса по стране ежедневно обновляет антирекорды. Сегодня это уже более 1 200 летальных исходов в сутки. С этой угрозой мы можем справиться только вместе, только совместными усилиями», - подчеркнул Михаил Ведерников в еженедельном видеообращении к жителям региона, опубликованном в его инстаграм-аккаунте.

По словам главы региона, система здравоохранения уже полтора месяца работает в чрезвычайно сложных условиях. Загрузка коечного фонда в Псковской области колеблется в пределах от 75 до 85%, на сегодняшний день более 5 тысяч пациентов остаются на стационарном и амбулаторном лечении. Количество вызовов скорой помощи в полтора раза превышает плановые показатели – служба отрабатывает порядка 800 выездов в сутки.

«Баланс крайне хрупкий, поэтому я еще раз напоминаю о необходимости следовать всем требованиям эпидбезопасности. Новый виток роста заболеваемости в преддверии новогодних праздников – это то, чего нам хотелось бы меньше всего. Берегите себя, старайтесь избегать мест скопления людей, по максимуму проводите свободное время на свежем воздухе. И, конечно, записывайтесь на прививку, если вы еще этого не сделали», - добавил губернатор.