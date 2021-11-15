Более 12 тысяч доз вакцины от коронавируса поступило в Псковскую область

12 200 доз вакцины от коронавируса «Спутник V» поступило в Псковскую область. Об этом губернатор Михаил Ведерников сообщил в Instagram.
За прошедший день первым компонентом вакцины привились 1211 жителей региона. Общее количество получивших первую аппликацию составило 227 083.
Оба компонента прививки за прошедшие сутки поставили 1493 псковича. Всего вакцинацию завершил 211 221 житель региона.
На ревакцинацию отправились 178 человек. Таким образом, повторно привились 16 607 жителей Псковской области.
Псковские медики израсходовали 85,1% поступившей ранее в регион вакцины.