Три тысячи доз вакцины «Спутник Лайт» поступило в Псковскую область. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в Instagram.
«Задумайтесь о ревакцинации, если с момента прививки прошло более полугода», - отметил он.
17 ноября первым компонентом вакцины от коронавируса в регионе привились 1 550 человек (всего – 230 202), вторым – 1 278 (213 980), ревакцинировались 483 (всего 17 481).
Использовано 86,1% поступившей вакцины.
Напомним, вчера в Псковской области выявили 284 новых случая заражения коронавирусом (всего – 63 243), избавился от инфекции 221 пациент (всего – 54 141).