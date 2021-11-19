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Общество

Давить на людей неправильно — Евгений Михайлов о вакцинации

19.11.2021 14:53|ПсковКомментариев: 1

Экс-губернатор Псковской области Евгений Михайлов в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) высказал мнение, что вакцинация от коронавируса должна быть добровольной.

«Я не вижу смысла в QR-кодах, кроме одного — заставить еще часть людей вакцинироваться. То есть создать им неудобства и подтолкнуть их к вакцинации. Хорошо это или плохо? Вопрос интересный. Не думаю, что это хорошо, потому что я сторонник добровольной вакцинации. Каждый человек должен взвесить свои личные риски, проанализировать личную ситуацию и принять решение. А давить на людей, считаю, неправильно», - сказал он.

По мнению Евгения Михайлова, нужно разобраться, какие факторы влияют на высокую летальность от коронавируса в России, поскольку, например, во Франции, она ниже. «Надо разобраться», - добавил экс-губернатор.

Теги: #эхо москвы в пскове #вакцинация #коронавирус
Источник: Псковская Лента Новостей
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19.11.2021, 12:110 «Особое мнение»: Экс-губернатор Михайлов о закручивании гаек, поствыборном раскладе и QR-коде 19.11.2021, 12:080 Более двух тысяч литров спиртного изъяли полицейские в Великих Луках 19.11.2021, 12:040 В Пскове с начала года произошло 49 наездов на пешеходов 19.11.2021, 11:580 Начинается видеотрансляция программы «Хайпожоры»
19.11.2021, 11:520 Еще семь человек умерли от коронавируса в Псковской области 19.11.2021, 11:340 «Хайпожоры»: QR-войны и страсти градостроения 19.11.2021, 11:320 Мужчину в красном пуховике разыскивают в Псковском районе 19.11.2021, 11:214 В Пскове озеленяют двор усадьбы Беклешева
19.11.2021, 11:121 Входную дверь квартиры подожгли в доме на улице Новоселов в Пскове 19.11.2021, 11:054 Псковичу предъявили обвинение в избиении водителя скорой помощи 19.11.2021, 10:560 Минтруд уточнил правила предоставления выплат россиянам с низкими доходами 19.11.2021, 10:480 Девушка пострадала в результате ДТП в Невельском районе
19.11.2021, 10:450 Экс-владельца подмосковного аэродрома задержали сотрудники псковского УФСБ 19.11.2021, 10:250 Количество раненых в ДТП с начала года в Пскове снизилось на 14,3% 19.11.2021, 10:134 Из-за снегопада таксист не справился с управлением и вылетел в кювет в Стругокрасненском районе 19.11.2021, 09:560 Самым аварийным днем недели на дорогах Пскова оказалась среда
19.11.2021, 09:427 Ситуация с COVID-19 в Псковской области остается крайне напряженной - губернатор 19.11.2021, 09:2812 Псковский врач назвала эффективные препараты в борьбе с COVID-19 19.11.2021, 09:150 Мошенники использовали «Игру в кальмара» для обмана россиян 19.11.2021, 09:000 Псковичей предупредили о шквалистом ветре и аномальном снегопаде из-за циклона «Ульрих»
19.11.2021, 08:450 Россияне увидят самое продолжительное за 500 лет лунное затмение 19.11.2021, 08:302 Заслуженный врач России: Коронавирус способен вызывать бесплодие 19.11.2021, 08:150 Рост социальных выплат коснется 16 миллионов россиян – Татьяна Голикова 19.11.2021, 08:033 Обязательную вакцинацию для студентов старше 18 лет ввели в 16 регионах
19.11.2021, 07:560 Словения возобновит выдачу туристических виз россиянам с 19 ноября 19.11.2021, 07:300 Средняя ипотечная ставка к концу года может превысить 10% 19.11.2021, 07:140 Псковские десантники-артиллеристы оттачивают навыки на новом виртуальном полигоне 19.11.2021, 07:000 Турбизнес предложил способ возвращать туристам до 100% стоимости поездки
18.11.2021, 22:360 Скончался старейший преподаватель ПсковГУ Прокопий Сорокун 18.11.2021, 22:002 Псковский театр подарит скидки до 50% на спектакли и концерты 18.11.2021, 21:385 Малоимущие семьи в Пскове могут получить деньги на открытие бизнеса  18.11.2021, 21:190 Профсоюзы подписали в Себеже трехстороннее соглашение
18.11.2021, 21:006 Беременным псковичкам предложили альтернативу вакцинации от COVID-19 18.11.2021, 20:400 Телефонные мошенники чаще всего звонят псковичам из-за границы - УМВД 18.11.2021, 20:213 Вирусологи оценили риски при выдаче QR-кодов по уровню антител 18.11.2021, 20:040 Три псковича погибли в октябре при пожарах из-за курения и алкоголя
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