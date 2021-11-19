Давить на людей неправильно — Евгений Михайлов о вакцинации

Экс-губернатор Псковской области Евгений Михайлов в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) высказал мнение, что вакцинация от коронавируса должна быть добровольной.
«Я не вижу смысла в QR-кодах, кроме одного — заставить еще часть людей вакцинироваться. То есть создать им неудобства и подтолкнуть их к вакцинации. Хорошо это или плохо? Вопрос интересный. Не думаю, что это хорошо, потому что я сторонник добровольной вакцинации. Каждый человек должен взвесить свои личные риски, проанализировать личную ситуацию и принять решение. А давить на людей, считаю, неправильно», - сказал он.
По мнению Евгения Михайлова, нужно разобраться, какие факторы влияют на высокую летальность от коронавируса в России, поскольку, например, во Франции, она ниже. «Надо разобраться», - добавил экс-губернатор.