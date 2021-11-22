Общество

В «Псковских тепловых сетях» организуют ревакцинацию работников

Муниципальное предприятие «Псковские тепловые сети» организует ревакцинацию работников от коронавируса. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе предприятия.

«Мы много говорили о вакцинации, о том, что мы делаем, каких успехов добились, и как сложно нам это далось, - напомнили в ПТС. - Да, тема очень болезненная и для администрации предприятия, и для любого рядового сотрудника, но пугает не сама прививка, а то, что ее окружает. Одни говорят, что это нужно, другие уверяют, что смысла нет. Доходит и до абсурда, например, при помощи прививки якобы вживляют человеку чип. А в отношении здоровья вообще ограничений в фантазии нет: начиная с того, что от прививки падает потенция, заканчивая тем, что вырастает вторая голова, и уверяют – это факт, есть примеры (у тети брата подруги моей одноклассницы). Ну, вы поняли».

В пресс-службе подчеркнули, что пока «кипят споры и дебаты», время идет и люди умирают. «Прошел почти целый год, как мы занялись данной проблемой, и полгода, как начали проводить первые прививочные компании. За время прививочной деятельности нам удалось привить уже более 85% от числа сотрудников предприятия, но как мы и сказали, время идет», - продолжили в ПТС.

На предприятии напомнили, что через полгода после прививки необходимо провести ревакцинацию. «Изначально мы решили, что не станем ее проводить, так как за этот год чего мы только не услышали: одни благодарили, другие проклинали. Общество разделилось. Но мы все же решили попробовать, бросили клич по структурным подразделениям, чтобы понять, надо ли это хоть кому-то, а может есть те, кто хотел ревакцинироваться и сделал это. Каково было наше удивление, когда мы получили обратную связь — буквально за несколько дней появилось более полусотни желающих», - рассказали в пресс-службе.

«Но и это не все: многие уже ревакцинировались самостоятельно. Это говорит об одном — люди верят и видят, что прививки работают. Некоторые болели после прививок, но болезнь прошла, как обычная простуда, но только без запахов. А вот некоторые из тех, кто не был привит, полежали под ИВЛ. Понятно, что все очень индивидуально для каждого, но прививка дает шанс на то, чтобы мы смогли вернуться к нормальной жизни», - резюмировали в ПТС.