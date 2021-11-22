Более 1600 бумажных сертификатов о вакцинации печатают в МФЦ в Псковской области

Более 1600 бумажных сертификатов о вакцинации от COVID -19 печатают в МФЦ в Псковской области. Об этом сообщил председатель комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области Андрей Михеев в ходе круглого стола, посвященного обсуждению федеральной инициативы о применении QR-кодов, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Напомним, в МФЦ запустили услугу по печати бумажных сертификатов о вакцинации или перенесенном коронавирусе с QR-кодом.
Кроме того, Андрей Михеев подчеркнул, что честный и открытый бизнес, понимая государственные задачи, делает все, чтобы соблюдать предписания, связанные с эпидемиологической ситуацией.