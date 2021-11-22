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Общество

Александр Котов о введении QR-кодов: Рассчитываю, что граждане нас поймут

23.11.2021 17:00|ПсковКомментариев: 3

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов в ходе круглого стола в Общественном пресс-центре ПЛН выразил надежду, что граждане с пониманием отнесутся к введению QR-кодов, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Я рассчитываю на то, что граждане нас поймут, - отметил он. - Мы обращаемся в течение длительного времени к ним с просьбой сделать прививку. Результат не тот, на который хотели бы рассчитывать. Нам сегодня не избежать ограничительных мер: введение QR-кодов — еще один шаг на этом пути. Если не добьемся результата, будем страдать все».

Александр Котов призвал псковичей привиться от коронавируса. «Это единственный способ, чтобы эффективно противостоять распространению вируса на территории региона и страны. Нельзя не замечать, что там, где больше прививается население, там меньше заболевших, меньше смертей. Вакцины достаточно», - добавил он.

Теги: #псковское областное собрание #коронавирус #QR-код
Источник: Псковская Лента Новостей
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