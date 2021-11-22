Александр Котов о введении QR-кодов: Рассчитываю, что граждане нас поймут

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов в ходе круглого стола в Общественном пресс-центре ПЛН выразил надежду, что граждане с пониманием отнесутся к введению QR-кодов, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Александр Котов призвал псковичей привиться от коронавируса. «Это единственный способ, чтобы эффективно противостоять распространению вируса на территории региона и страны. Нельзя не замечать, что там, где больше прививается население, там меньше заболевших, меньше смертей. Вакцины достаточно», - добавил он.