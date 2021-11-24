Общество

Публичные слушания по строительству моста через реку Пскову пройдут в январе

Публичные слушания по проектам планировки и межевания территории для строительства пешеходного моста через реку Пскову назначили на 11 января 2022 года. Об этом говорится в постановлении главы города Пскова Елены Полонской, опубликованном на сайте ОМСУ Пскова.

«Назначить публичные слушания для обсуждения проекта планировки и проекта межевания территории для строительства пешеходного моста через реку Пскову в городе Пскове, от территории земельного участка с КН 60:27:0010301:65 до территории земельного участка с КН 60:27:0000000:1753 в городе Пскове», - говорится в тексте поставления.

Срок проведения публичных слушаний должен будет составить не менее одного и не более трех месяцев.

Ранее губернатор Псковской области Михаил Ведерников отвечал на вопрос о внешнем виде объекта. По его словам, новый мост через реку Пскову возле стен Псковского кремля не построят в современном стиле.