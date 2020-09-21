Общество

Новый мост через Пскову не построят в современном стиле

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте, отвечая на вопрос подписчика, подчеркнул, что новый мост через реку Пскову возле стен Псковского кремля не построят в современном стиле.

«Михаил Юрьевич! Приняли очень нужное решение по поводу строительства моста через реку Пскову. Хочется, чтобы вы лично взяли на контроль этот объект, так как по мнению многий жителей города предложенные современные варианты никак не впишутся в общий облик Кремля», - написал пскович.

Смотрите также Горожан пригласили к обсуждению вариантов моста через Пскову. ФОТО

«Никаких современных мостов не будет точно!» - заверил губернатор.