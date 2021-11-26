55 беременных женщин вакцинировались от коронавируса в Псковской области

55 беременных женщин прошли вакцинацию от коронавируса в Псковской области. Об этом сообщила председатель регионального комитета по здравоохранению Марина Гаращенко на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом 26 ноября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
«На учете находятся 1939 беременных, вакцинировались 3,2% — 55 беременных закончили вакцинацию», - сказала она.
Кроме того, 87 502 пожилых граждан (в возрасте 60 лет и старше) вакцинировались от коронавируса.
«На сегодняшний день 59,6% провакцинировано от подлежащего населения. Таким образом, это составляет 47,2% от всего взрослого населения», - добавила Марина Гаращенко.