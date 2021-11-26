Общество

Александр Братчиков заявил об отсутствии дискриминации в законопроекте о введении QR-кодов

Вице-спикер Псковского областного Собрания депутатов, председатель комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Александр Братчиков в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) заявил об отсутствии дискриминации в законопроекте о введении QR-кодов.

«Без QR-кода человек не попадет в места отдыха. Никто не ограничивает посещение продуктовых магазинов, аптек. Если не вакцинируешься, общество для тебя опасно, и ты опасен для общества. Закон очень понятен», - отметил он.

Александр Братчиков подчеркнул, что в законопроекте отсутствует дискриминация. «Дискриминация была бы в том случае, если бы запретили выходить из дома. Но никто не запрещает. Не запрещается даже посещать развлекательные комплексы: результаты ПЦР-теста принеси, если не хочешь вакцинироваться», - сказал вице-спикер.