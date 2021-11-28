Обязательную вакцинацию для студентов прокомментировал псковский губернатор

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников прокомментировал обязательную вакцинацию для студентов вузов и колледжей. Этой теме он уделил внимание в рамках своего видеообращения к жителям региона, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Он отметил, что заболеваемость COVID-19 среди студентов растет (+18% на прошлой неделе), а уровень вакцинации остается среди них низким (25-30%). «С учетом летального исхода после ковида у иностранного студента тревога за наших ребят вполне объяснима», - заметил губернатор.
Говоря в целом о ситуации с заболеваемостью коронавирусом в регионе, он отметил: «Продолжаем возвращать перепрофилированные отделения к штатной работе. Коечный фонд сокращен до 890 мест, его загрузка составляет 68%». Однако, по его словам, несмотря на снижение потока пациентов, число госпитализируемых в тяжелом состоянии остается крайне высоким. Реанимационные койки в инфекционной больнице по-прежнему полностью заняты, хотя их количество в течение осени было увеличено почти в два раза.