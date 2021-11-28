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Общество

Обязательную вакцинацию для студентов прокомментировал псковский губернатор

28.11.2021 17:59|ПсковКомментариев: 0

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников прокомментировал обязательную вакцинацию для студентов вузов и колледжей. Этой теме он уделил внимание в рамках своего видеообращения к жителям региона, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Если вы хотите очно обучаться, нормально проходить практику, лично общаться с преподавателями, посещать корпуса университета, то нужно сделать прививку. Если вы делаете выбор в пользу отказа от вакцинации – доступна опция дистанционного обучения», - сказал Михаил Ведерников.

Он отметил, что заболеваемость COVID-19 среди студентов растет (+18% на прошлой неделе), а уровень вакцинации остается среди них низким (25-30%). «С учетом летального исхода после ковида у иностранного студента тревога за наших ребят вполне объяснима», - заметил губернатор.

Говоря в целом о ситуации с заболеваемостью коронавирусом в регионе, он отметил: «Продолжаем возвращать перепрофилированные отделения к штатной работе. Коечный фонд сокращен до 890 мест, его загрузка составляет 68%». Однако, по его словам, несмотря на снижение потока пациентов, число госпитализируемых в тяжелом состоянии остается крайне высоким. Реанимационные койки в инфекционной больнице по-прежнему полностью заняты, хотя их количество в течение осени было увеличено почти в два раза.

Теги: #студенты #коронавирус #ограничения
Источник: Псковская Лента Новостей
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27.11.2021, 21:428 Вирусолог спрогнозировал сроки появления омикрон-штамма в России 27.11.2021, 21:040 МЧС: 3,5 тысячи пожаров зарегистрировано в Псковской области в 2021 году 27.11.2021, 20:314 В Госдуме оценили идею об установке курилок в школах 27.11.2021, 19:490 Псковские энергетики работают в режиме повышенной готовности из-за метели
27.11.2021, 19:267 Скончался 16-летний защитник юниорской сборной России по хоккею Родионов 27.11.2021, 19:010 В Псковской области продолжается акция «Коробка храбрости» 27.11.2021, 18:476 Справившего нужду на стенд со снимком ветерана блогера заключили под стражу 27.11.2021, 18:300 Пять человек, в том числе ребенок, пострадали в ДТП в Псковской области
27.11.2021, 18:150 «Потапов-фест» стартовал в Пскове 27.11.2021, 17:373 Детей не пустят к Деду Морозу на Новый год, но он приедет в Псков сам 27.11.2021, 16:590 Евросоюз закрыл небо для российской авиакомпании 27.11.2021, 16:372 Игорь Иванов о включении в оперштаб и работе с федеральными коллегами
27.11.2021, 16:152 В правительстве России определили правила определения границы бедности 27.11.2021, 15:551 Прокуратура обязала управляйку прочистить канализацию 27.11.2021, 15:453 Зарплату от 24 тысяч рублей предлагают желающим служить в псковской полиции 27.11.2021, 15:275 Штамм коронавируса «омикрон» обнаружили в странах Евросоюза
27.11.2021, 14:561 В Великих Луках вынесен приговор мужчине, похитившему еду из чужого холодильника 27.11.2021, 14:420 Мокрый снег и юго-западный ветер прогнозируют в Псковской области 27.11.2021, 14:332 В Псковском театре драмы увеличилась заполняемость зала до 70 процентов 27.11.2021, 14:200 Сильный снегопад обрушится на Псковскую область вечером в субботу
27.11.2021, 13:590 Фотофакт: Детский парк Пскова украшают к Новому году 27.11.2021, 13:453 Опубликована свежая статистика по коронавирусу в Псковской области 27.11.2021, 13:360 На лекцию театроведа ГИТИСа о якутском театре приглашают псковичей 27.11.2021, 13:270 Ученые оценили эффективность вакцины от нового штамма коронавируса
27.11.2021, 12:131 В Пскове задержан молодой человек с признаками наркотического опьянения 27.11.2021, 12:094 План мероприятий к 350-летию со дня рождения Петра I обсудили в Великих Луках 27.11.2021, 11:500 Стоимость жилья в России предложили увеличить 27.11.2021, 11:2410 Новый очаг COVID-19 выявлен в Псковской области
27.11.2021, 11:100 Под Нижним Новгородом горит завод по производству боеприпасов, слышны взрывы 27.11.2021, 11:001 В псковском «Акваполисе» продолжается «Черная пятница» 27.11.2021, 10:570 Псковская полиция продолжает розыск пропавшей 29-летней женщины 27.11.2021, 10:510 Жителей Псковской области приглашают на онлайн-программу ко Дню матери
27.11.2021, 10:321 Завершается очередной этап проекта «100 самых влиятельных псковичей» 27.11.2021, 10:100 Орфографическая комиссия РАН раскритиковала новые правила русского языка 27.11.2021, 09:180 Трансформаторную подстанцию похитили в Псковской области 27.11.2021, 09:130 Более 220 человек заразились коронавирусом в Великих Луках за неделю
27.11.2021, 08:280 Стали известны соперники сборной России в стыковых матчах ЧМ-2022 26.11.2021, 23:151 В Псковской области провели профилактическое мероприятие «Должник» 26.11.2021, 23:000 Великолучане поддержали акцию «Коробка храбрости» 26.11.2021, 22:401 Свыше 500 млн рублей поступило в бюджет Псковской области от «РЖД»
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