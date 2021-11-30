Общество

Признаки появления в деревне нарколаборатории назвали в псковском УМВД

Преступника, который обустроил в деревенском доме нарколабораторию, односельчане могут выявить по нескольким признакам. Об этом на пресс-конференции в Общественном пресс-центре ПЛН сообщил начальник управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области полковник полиции Игорь Сподынюк.

Игорь Сподынюк напомнил, что недавно правоохранители пресекли деятельность нарколаборатории в одной из деревень Псковской области. Преступник приобрел в населенном пункте дом за 2,5 млн рублей, около 600 тысяч рублей он вложил в производственное оборудование.

«Процесс изготовления очень сложный и затратный, граждане, которые живут в деревнях, должны понимать, что наличие нарколаборатории имеет определенные признаки, на которые нужно обратить внимание», - заметил начальник управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по региону.

Так, по его словам, злоумышленника можно выявить по следующим признакам:

он не занимается сельским хозяйством,

не ведет общественный образ жизни,

не налаживает контакты с соседями,

от жилища или строения исходит специфический запах,

в доме фиксируются большие затраты на электроэнергию.

Полицейский также напомнил, что о любых подозрительных гражданах или о фактах распространения наркотиков можно сообщить по «телефону доверия»: 59-22-33. Звонки принимают, в том числе, анонимно.