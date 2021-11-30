Общество

Псковичей приглашают исполнить мечты «невидимых» стариков

Учебный центр «Знания» запускает традиционную всероссийскую новогоднюю акцию по сбору подарков «Мечты „невидимых“ стариков», которая проходит уже четыре года подряд в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в учебном центре.

Акция направлена на привлечение внимания местного сообщества к людям пожилого возраста, которым требуется поддержка и забота, отметили ее организаторы.

«За эти годы в акции приняли участие 25 регионов России. Каждый год мы обращаемся в несколько домов престарелых Псковской области для того, чтобы узнать какие именно мечты и пожелания у подопечных. Нам важно услышать каждого, узнать, что именно хочет пожилой человек к Новому году», - отметили в учебном центре.

Сделать подарок одиноким бабушкам и дедушкам и принять участие в акции могут некоммерческие организации, школы, вузы, библиотеки, клубы, центры социального обслуживания, предприниматели, коммерческие структуры, и другие организации, а также жители города Пскова и Псковской области.

«Как это сделать и с чего начать? Для этого нужно выбрать из приложенных списков любую "мечту", красиво упаковать в праздничный пакет или подарочную бумагу и не забыть подписать, кому именно адресован подарок — так Деду Морозу будет легче их распределить. К подарку можно приложить новогоднюю открытку с поздравлением и теплыми пожеланиями! Также дополнительно принимаем подарки для одиноких пожилых граждан, проживающих в городе Пскове и Псковском районе. Всем известно, что большинство пенсионеров живет весьма скромно. Они стараются на всем экономить и часто отказывают себе даже в маленьких радостях и праздниках. Поэтому продуктовый набор и средства личной гигиены будут весьма актуальными и приятными подарками для них», - рассказали в учебном центре.

Список:

сладости (конфеты, шоколад, печенье, пряники, вафли, зефир, пастила);

фрукты (мандарины);

любые консервы, тушенка (желательно не в стеклянных банках), сгущенка;

чай в пакетиках, кофе растворимый, цикорий;

макаронные изделия, крупы;

полотенца, носочки, крем для рук;

мыло, шампунь, сканворды.

Акция реализуется совместно с альянсом «Серебряный возраст» (Самара). Подарки можно приносить с 9.00 до 17.00 в учебный центр «Знания» по адресу: Псков, улица Ольгинская набережная, 9а, 3 этаж. Сбор подарков продлится до 20 декабря. Телефон для справок: 8(8112) 441–001, 441–221.