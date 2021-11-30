Общество

Псковичка покинула телешоу «Пацанки» в 12-м выпуске проекта

Псковичка Мария Лебедева покинула шестой сезон телешоу «Пацанки» на канале «Пятница». Сегодня, 2 декабря, в эфир вышел 12-й выпуск проекта.

Скриншот: телешоу «Пацанки» на канале «Пятница»

Новая неделя была посвящена добру и милосердию. В описании к выпуску отмечается, что девушки сыграли в необычный футбол, провели экскурсию для людей, которые лишились зрения, «научились проявлять уважение к одноклассницам», показали пенсионерам, как пользоваться современными гаджетами, а также исполнили мечту 11-летней девочки.

«Немного обидно, что я не вышла в финал. Я все равно считаю, что я сильная. Главное, что мне помог психолог, преподаватели и весь коллектив», - прокомментировала девушка свой уход.

Напомним, ранее 24-летняя Мария Лебедева из Пскова называла себя проблемой своего города и признавалась, что в детстве стала жертвой изнасилования.