Общество

Площадь Ленина в Пскове предложили переименовать

Житель Пскова предложил переименовать площадь Ленина в Университетскую. Своей идеей он поделился с подписчиками сообщества «Контроль. Псков» в социальной сети «Фейсбук».

«Если нет возможности перенести Ильича с главной площади в какое-нибудь другое место или вернуть площади ее историческое название Торговая (потому что там уже очень давно нет никакой торговли), да и возможности дать площади имя исторической личности, имеющей отношение к городу чуть более прямое, чем Владимир Ильич, скажем, Довмонта, тоже нет, то, может быть, можно переименовать ее в Университетскую?» - рассудил мужчина.

По мнению псковича, это название современное, «ни к чему не обязывающее» и «весьма примирительное». «Ильич на месте, одноименная улица начинается за поворотом, все довольны, все счастливы. Университетская площадь. По-моему, звучит», - заключил горожанин.

Мнения подписчиков сообщества в комментариях разделились. Некоторые поддержали такую инициативу. «Хорошее название, а Ильича со временем можно и во двор университета перенести. Недалеко будет для любителей идти», - отметил один из участнкиов обсуждения.

«Нездоровая инициатива. Оставьте площадь в покое. Над ней уже достаточно надругались», - выразила мнение еще одна подписчица сообщества.