Общество

В облздраве назвали хронические заболевания показанием к вакцинации от COVID-19

Наличие хроническое заболевания является показанием к вакцинации. Об этом в интервью телеканалу «Россия 24» заявила председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко.

«Очень часто задают вопрос: если у пациента есть хроническое заболевание, сложное, серьезное, - это может являться противопоказанием? Мы говорим так: 'то является показанием к вакцинации. Потому что люди с серьезным хроническими заболеваниями именно входят в группу риска по развитию осложнений при коронавирусной инфекции», - пояснила Марина Гаращенко.

Она напомнила, что в обороте в Псковской области находится четыре вида вакцины: «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «Спутник Лайт», и каждая из них имеет свои противопоказания.

Марина Гаращенко подчеркнула, что вакцинопрофилактика не вызывает осложнений, а дает только временные реакции. В случае возникновения таковых, их мониторят и отдельно разбирают на иммунологической комиссии. Также руководитель облздрава добавила, что абсолютным показанием для вакцинации является беременность с 22 недели.

«Если женщина наблюдается по беременности, бережет свое здоровье, здоровье будущего ребенка, то только вакцинация поможет ей себя обезопасить», - заметила она.