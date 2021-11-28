Невакцинированным псковичкам напомнили о рисках для плода при заражении COVID-19

Заражение COVID-19 при беременности повышает риск преждевременных родов и гибели плода. Об этом говорится в сообщении администрации региона со ссылкой на экспертов.
Помимо этого, для заболевших коронавирусом беременных женщин возрастают риски попадания в отделения реанимации и интенсивной терапии, применения искусственной вентиляции легких и риск преэклампсии (тяжелого осложнения беременности). При этом симптомы простуды у заразившихся могут отсутствовать или быть слабо выраженными, поэтому при любых их проявлениях женщинам рекомендуют обращаться к специалистам.
К пациентам с высоким риском тяжелого течения COVID-19 относятся пациентки с сопутствующей соматической патологией, это, в том числе, сахарный диабет, ожирение, артериальная гипертензия, сердечно-сосудистая патология, хронические заболевания печени и почек, онкологические заболевания иммуносупрессия, трансплантация opганов, гемодиализ и другие.
Для того, чтобы снизить риски для жизни и здоровья беременной женщины и плода, рекомендуется прививаться вакциной «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V») на этапе планирования или с 22-й недели беременности. При этом вакцинироваться можно и в период грудного вскармливания.
На данный момент отрицательного влияния вакцины на течение беременности, состояние плода и ребенка не выявлено, отметили специалисты. В сообщении также отмечается, что вакцина не может быть источником инфицирования человека.
Жителям Псковской области напомнили, что высокий риск заражения COVID-19 существует, если: