Общество

Губернатор призвал глав районов заниматься поиском медицинских кадров

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников на совещании с медиками 9 декабря призвал глав районов и главных врачей медучреждений заниматься поиском медицинских кадров, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Каждый главврач, каждый руководитель муниципалитета должен заниматься привлечением новых медицинских кадров – из колледжей, университетов, других больниц, других регионов. Эта работа должна вестись непрерывно, на постоянной основе», - подчеркнул он.

Губернатор отметил, что в регионе делает все, чтобы система здравоохранения региона была обеспечена кадрами. Михаил Ведерников добавил, что ему постоянно пишут студенты, которые хотят бороться с пандемией.