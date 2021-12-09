Прививочные пункты в Псковской области усилят студентами-медиками. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на совещании с медиками 9 декабря, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
«Мы их дополнительно усилим бригадами и волонтерами из числа студентов-медиков», - отметил глава региона. По его словам, отклик со стороны молодежи «просто невероятный». «Мне регулярно пишут студенты и даже школьники, которые хотят принять участие в борьбе с пандемией», - сказал он.
В каждом муниципалитете есть запас препаратов и организованы прививочные пункты, добавил Михаил Ведерников.