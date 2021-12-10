Дмитрий Шахов назвал условие введения обязательной вакцинации

Власти могут ввести обязательную вакцинацию, если вирус создает прямую опасность жизни и безопасности населения. Об этом в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) псковичам напомнил уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов.
По его словам, уже сегодня есть решение Европейского суда по правам человека, в котором прописано, что полномочия муниципальных властей в организации вакцинации населения достаточно широки.
«Если какой-то вирус угрожает жизни и здоровью людей, а это главные ценности, без которых остальные права вообще никому не нужны, государство имеет право вводить обязательную вакцинацию, но с учетом особенностей организма каждого человека и наличия противопоказаний», - подчеркнул омбудсмен.