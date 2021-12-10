В Псковской области пункты вакцинации начали открывать в почтовых отделениях

Пункт вакцинации от COVID-19 открылся в почтовом отделении в городе Новосокольники (улица Партизанская, 8). Как сообщили в пресс-службе УФПС Псковской области, сделать прививку здесь может любой желающих.
В «почтовом» пункте вакцинации в наличии три вида вакцин: «Спутник V», «Спутник Лайт», «КовиВак». Здесь же можно сделать ревакцинацию. Попасть на прием очень просто – пациентов принимают в режиме живой очереди.
В пункте вакцинации соблюдены все требования – имеется холодильная установка, дежурит фельдшер ГБУЗ «Новосокольническая районная больница». Перед процедурой он проводит консультацию, первичный медосмотр, измеряет пациентам давление и уровень кислорода в крови.
Пункт вакцинации работает два раза в неделю по вторникам и субботам с 9:00 до 12:00. Желающим сделать прививку необходимо иметь при себе паспорт, страховой полис и СНИЛС.