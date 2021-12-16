Антон Минаков прокомментировал слухи о чипировании людей через вакцину

Депутат Псковского областного Собрания, координатор регионального отделения ЛДПР Антон Минаков в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) высказал свое мнение о прививочной кампании против коронавирусной инфекции.
Антон Минаков подчеркнул, что лично для себя считает вакцинацию необходимой, поскольку часто находится в командировках. «Я сам решил себя обезопасить. И это должно быть исключительно добровольное решение каждого гражданина. Любое медицинские вмешательство в организм человека должно быть добровольным, в том числе и эта прививка. В интернете гуляют байки и приколы, что это "чипирование". Я с этим не согласен. Сделал себе уже три прививки, и за "Единую Россию" по-прежнему голосовать не хочу», - добавил он.
Депутат добавил, что ЛДПР выступает против введения QR-кодов.