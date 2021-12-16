Общество

Псковский экопроект стал победителем премии «Чистый воздух»

Сергей Елизаров, автор проекта «Экомышление» и партнер группы компаний «Титан», стал победителем Национальной экологической премии «Чистый воздух» в номинации «Экодвижение». Сергей Елизаров руководит Псковским отделением Российского экологического движения и входит в состав экспертного совета организации. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе завода «Титан-Полимер».

Фото: пресс-служба завода «Титан-Полимер»

В рамках проекта «Экомышление» в псковских школах организована серия экологических уроков для ребят среднего школьного возраста. Они проводятся для формирования полезных экологических привычек: беречь природу, экономить природные ресурсы, вести раздельный сбор мусора и разумное потребление.

Национальная экологическая премия «Чистый воздух» – это профессиональная награда, которой отмечаются лучшие экологические практики компаний, общественных организаций и лидеров мнений, внедряющих технологии снижения выбросов в окружающую среду и энергосбережения в России. Генеральный спонсор премии национальной экологической премии «Чистый воздух 2021» — АО «Россельхозбанк».

На заводе добавили, что экологические проекты группы компаний «Титан» второй раз за декабрь отмечаются наградами на федеральном уровне. Ранее проект «Экосуббота» завода «Титан-Полимер» занял первое место в номинации «Зеленая страна» международной премии «Мы вместе».