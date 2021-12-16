Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Карта Культура Причудья
Мифы о стоматологах развеяны
«Справедливая Россия» решает проблемы
Что нужно для любимого хобби?
Особенности псковской кулинарии
лечение без очередей и хамства
праздник в усадьбе
новогодняя акция от «Псковэнергосбыта»
разговоры о кухне
Телефон прямого эфира 56-73-72
 
 
 
ещё Общество 16.12.2021 14:254 Ниже «неуда», хуже некуда 17.12.2021 17:390 Опубликован график работы передвижного пункта вакцинации в Островской районе 17.12.2021 17:330 Герои народных сказок появились возле детских садов в Пскове 17.12.2021 17:160 Более 20 косуль проживают на территории ОЭЗ «Моглино» 17.12.2021 17:070 Снег, дождь и до +3 градусов прогнозируют в Псковской области 18 декабря 17.12.2021 17:013 Почти 2 млрд рублей требуется на реализацию концепции развития велосистемы Пскова
 
 
 
Самое популярное 13.12.2021 10:4521 Троицкий мост в Пскове закроют на 6-7 месяцев 11.12.2021 15:1420 Близнецов весом 490 и 1100 граммов родила 16-летняя псковичка 13.12.2021 15:4630 В Пскове пятиклассника накажут за объявление о продаже «школы с рабами» 16.12.2021 07:175 Новогодние выплаты пенсионерам предложили сделать ежегодными 14.12.2021 07:150 Петербург и Псков свяжет дополнительный поезд в канун Нового года
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Псковский экопроект стал победителем премии «Чистый воздух»

17.12.2021 16:45|ПсковКомментариев: 0

Сергей Елизаров, автор проекта «Экомышление» и партнер группы компаний «Титан», стал победителем Национальной экологической премии «Чистый воздух» в номинации «Экодвижение». Сергей Елизаров руководит Псковским отделением Российского экологического движения и входит в состав экспертного совета организации. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе завода «Титан-Полимер». 

Фото: пресс-служба завода «Титан-Полимер»

В рамках проекта «Экомышление» в псковских школах организована серия экологических уроков для ребят среднего школьного возраста. Они проводятся для формирования полезных экологических привычек: беречь природу, экономить природные ресурсы, вести раздельный сбор мусора и разумное потребление.

Национальная экологическая премия «Чистый воздух» – это профессиональная награда, которой отмечаются лучшие экологические практики компаний, общественных организаций и лидеров мнений, внедряющих технологии снижения выбросов в окружающую среду и энергосбережения в России. Генеральный спонсор премии национальной экологической премии «Чистый воздух 2021» — АО «Россельхозбанк».

На заводе добавили, что экологические проекты группы компаний «Титан» второй раз за декабрь отмечаются наградами на федеральном уровне. Ранее проект «Экосуббота» завода «Титан-Полимер» занял первое место в номинации «Зеленая страна» международной премии «Мы вместе».

Теги: #экология #Титан-Полимер #экомышление
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Довольны ли вы новогодним украшением Пскова?
В опросе приняло участие 287 человек
17.12.2021, 17:410 «Моглино» вошло в пятерку самых инвестиционно привлекательных экономических зон России 17.12.2021, 17:390 Опубликован график работы передвижного пункта вакцинации в Островской районе 17.12.2021, 17:330 Герои народных сказок появились возле детских садов в Пскове 17.12.2021, 17:200 Сергей Михеев назвал плюс законопроекта о развитии местного самоуправления
17.12.2021, 17:160 Более 20 косуль проживают на территории ОЭЗ «Моглино» 17.12.2021, 17:070 Снег, дождь и до +3 градусов прогнозируют в Псковской области 18 декабря 17.12.2021, 17:041 Антон Минаков: Если лидер ЛДПР покинет свой пост, это не приведет к закрытию партии 17.12.2021, 17:013 Почти 2 млрд рублей требуется на реализацию концепции развития велосистемы Пскова
17.12.2021, 16:520 О ходе ремонта памятника «Ледовое побоище» рассказала глава Псковского района 17.12.2021, 16:490 Псковское отделение Сбербанка принимает участие в конкурсе новогоднего оформления фасадов 17.12.2021, 16:470 Глава Великолукского района назвал знаковым законопроект о развитии местного самоуправления 17.12.2021, 16:450 Псковский экопроект стал победителем премии «Чистый воздух»
17.12.2021, 16:320 Газовики провели рейд по адресам должников в Острове 17.12.2021, 16:300 ВТБ: 40% продаж ипотеки на новостройки проходит через совместные программы банков и застройщиков 17.12.2021, 16:210 В Псковской области работают около 500 компаний с участием иностранного капитала 17.12.2021, 16:170 Контрабанду сигарет и алкоголя пресекли в Невельском районе
17.12.2021, 16:142 Станция очистки воды появится в псковской Родине через два года 17.12.2021, 15:590 В Куньинском районе пенсионерку подозревают в убийстве сожителя 17.12.2021, 15:570 Возможный снос здания почты на вокзале в Пскове прокомментировал его собственник 17.12.2021, 15:500 Борис Елкин о прогулках градоначальника в прямом эфире и хамстве в соцсетях
17.12.2021, 15:380 Показ сказки «Щелкунчик» повторят в Пскове по просьбам зрителей 17.12.2021, 15:190 Автомобиль сгорел после ДТП в Новосокольническом районе 17.12.2021, 15:170 Около 600 новых мест дополнительного образования появилось в Псковском районе 17.12.2021, 15:000 Антон Минаков о взаимоотношениях с властью: У нас нет конфликтов и панибратства
17.12.2021, 14:550 Учащиеся разработали концепции новогоднего украшения фасадов школ Пскова 17.12.2021, 14:435 Голикова поблагодарила «Единую Россию» за поддержку предприятий в условиях ограничений 17.12.2021, 14:380 Школа карате для всей семьи. Первые итоги 17.12.2021, 14:350 Цифровизация: как в псковских сельских школах дети учатся создавать приложения
17.12.2021, 14:150 Дочерняя компания Сбера предлагает инструмент для борьбы с новой критической уязвимостью 17.12.2021, 14:082 Острович-живодер предстанет перед судом за убийство собаки 17.12.2021, 14:060 «Обратный отсчет»: Антон Минаков об итогах 2021 года и будущем ЛДПР. ВИДЕО 17.12.2021, 14:030 Появились подробности смертельного ДТП в Новосокольническом районе
17.12.2021, 13:590 Актер из «Ментовских войн» исполнит главную роль в псковском «Ревизоре» 17.12.2021, 13:520 Антон Минаков прокомментировал слухи о чипировании людей через вакцину 17.12.2021, 13:470 Звезды легкой атлетики получили возможность тренироваться в Пскове 17.12.2021, 13:380 Новоржевскую деревню внепланово включили в программу газификации
17.12.2021, 13:240 Интерактив: Только настольный футбол 17.12.2021, 13:210 Волонтеры устанавливают новогодние ели в ковид-центрах Пскова и Великих Лук 17.12.2021, 13:140 Мероприятия в честь 200-летия Федора Достоевского пройдут в Псковской области 17.12.2021, 12:540 Эксперименты в псковской школе
17.12.2021, 12:360 «Хайпожоры»: Качество уборки Пскова и ситуация в псковском телеграм-пространстве. ВИДЕО 17.12.2021, 12:240 Депутатский прием и врачебную консультацию провел Игорь Дитрих в опочецком ФАПе 17.12.2021, 12:100 Экс-прокурор Гдовского района получил должность в Ростовской области 17.12.2021, 12:094 Семь минут праздника
17.12.2021, 12:010 Стал известен график работы псковских бань и аптек в новогодние праздники 17.12.2021, 11:580 Начинается видеотрансляция программы «Хайпожоры» 17.12.2021, 11:577 Глава Роспотребнадзора назвала пугающей скорость распространения «омикрона» 17.12.2021, 11:490 Великолукские полицейские раскрыли угон автомобиля по «горячим следам»
17.12.2021, 11:480 В Псковской области коронавирус унес жизни еще восьми человек 17.12.2021, 11:332 На территории гаража в Пскове объявили карантин по АЧС 17.12.2021, 11:311 В России запустят приложение для жалоб на нарушителей ПДД с фиксацией по фото и видео 17.12.2021, 11:227 Прокуратура разъяснила свою позицию по поводу QR-кодов в Псковской области
17.12.2021, 11:170 «Обратный отсчет»: Антон Минаков об итогах 2021 года и будущем ЛДПР 17.12.2021, 11:080 Псковичку задержали по подозрению в убийстве супруга. ВИДЕО 17.12.2021, 11:010 Сбер рассказал о росте рефинансирования потребительских кредитов на Северо-Западе 17.12.2021, 10:570 Женщину задержали в Пскове за попытку украсть спиртное
17.12.2021, 10:440 Дело завели на сотрудников администрации Порховского района за оплату невыполненных работ 17.12.2021, 10:343 Островских школьников будут тестировать на наркотики три раза в год 17.12.2021, 10:260 «Волга» и «Шевроле» столкнулись на перекрестке Труда - Текстильная в Пскове 17.12.2021, 10:240 В ряде городов Псковской области изменится стоимость проезда в автобусах
17.12.2021, 10:190 Лучшие танцевальные номера за 50 лет представили на юбилее «Русских узоров» в Пскове 17.12.2021, 10:140 Более 1000 рождественских деревьев из Дании не пропустили через границу в Псковской области 17.12.2021, 10:104 Исключить обгоны с выездом на встречную полосу движения советуют псковичам 17.12.2021, 10:060 «Хайпожоры»: Качество уборки Пскова и ситуация в псковском телеграм-пространстве
17.12.2021, 09:560 Шесть автомобилей должников выставили на торги в Псковской области 17.12.2021, 09:490 В Совфеде оценили идею ежегодных выплат пенсионерам к Новому году 17.12.2021, 09:420 Два пожара произошло ночью в Псковской области 17.12.2021, 09:290 Водитель «Лады» сбил женщину на Рижском проспекте в Пскове
17.12.2021, 09:150 Жители СЗФО перечислили факторы выбора идеальной работы 17.12.2021, 09:000 Фракции Госдумы разошлись во мнениях при голосовании по законопроекту о ковид-сертификатах 17.12.2021, 08:450 Человек погиб в результате ДТП в Новосокольническом районе 17.12.2021, 08:300 Четыре новогодние ели установят в Острове
17.12.2021, 08:150 «Михайловское» представляет в Великом Новгороде одну из графических коллекций 17.12.2021, 08:030 Новогодний салют состоится в Великих Луках в ночь на 1 января 17.12.2021, 08:000 Почти 260 тысяч жителей Псковской области привились от COVID-19 17.12.2021, 07:460 Продажу водительских удостоверений в интернете предложили блокировать без суда
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2021

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru