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Общество

Еще более 700 псковичей сделали первую прививку от коронавируса

23.12.2021 07:30|ПсковКомментариев: 0

Еще 740 человек в Псковской области сделали первую прививку от коронавируса, за весь период - 261 203. Такие данные в своем инстаграм-аккаунте опубликовал губернатор Михаил Ведерников.

«Напоминаю, что вакцина есть во всех районах. Записывайтесь на ближайшее время, чтобы избежать риска провести новогодние праздники на лечении», - обратился к псковичам глава региона.

На сегодня полностью курс вакцинации от коронавируса прошли 258 109 жителей области (+1 244 за сутки). Ревакцинировались 29 660 человек (+384).

Теги: #Псковская область #вакцинация #коронавирус
Источник: Псковская Лента Новостей
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22.12.2021, 19:300 Представители псковских продовольственных брендов получили дипломы Минсельхоза 22.12.2021, 19:150 Направления сельского хозяйства учтены в законопроекте о бюджете на 2022 год - Андрей Козлов 22.12.2021, 19:001 Мигрантов и их помощника осудили за попытку незаконно пересечь границу в Печорах 22.12.2021, 18:450 Руководители четырех профобъединений встретятся в Псковской области
22.12.2021, 18:301 Александр Котов о взаимодействии законодательной и исполнительной власти 22.12.2021, 18:211 Приставы откроют для псковичей «горячую линию» 22.12.2021, 18:100 В 2022 году прогнозируется рост собственных доходов бюджета Псковской области 22.12.2021, 18:002 «Титан-Полимер» в лицах: бойцы энергетического фронта
22.12.2021, 17:430 В Псковской области продолжают улучшать условия ведения инвестиционной деятельности 22.12.2021, 17:320 Итоги работы за год подвели в Псковском облсовпрофе 22.12.2021, 17:205 Александр Котов поделился мнением о будущем «Единой России» 22.12.2021, 17:150 Новогодний спектакль в ГКЦ Пскова посетили 150 детей
22.12.2021, 17:090 Пскович отделался условным лишением свободы за приобретение амфетамина 22.12.2021, 17:022 Глава комитета по региональному контролю Псковской области покидает свой пост 22.12.2021, 16:5618 Суд не удовлетворил иск об отмене QR-кодов в Псковской области 22.12.2021, 16:510 Глава Псковского облсовпрофа назвал недостаточным повышение МРОТ
22.12.2021, 16:461 Еще в одной школе Великих Лук ввели ограничения из-за ОРВИ 22.12.2021, 16:400 Андрей Козлов назвал правильной инициативу о введении почетных званий в сфере строительства и ЖКХ 22.12.2021, 16:310 Архив опубликовал информацию о работе псковской библиотеки в 1948 году 22.12.2021, 16:243 Зарплата муниципальных чиновников оставляет желать лучшего — Александр Котов
22.12.2021, 16:170 Снег и до -15 градусов прогнозируют в Псковской области 23 декабря 22.12.2021, 16:110 О решении повторно участвовать в конкурсе новогоднего украшения фасадов рассказали в «Покровском» 22.12.2021, 15:552 В Пыталовском районе мужчина отремонтировал сгнившую винтовку и попал в суд 22.12.2021, 15:530 Для псковичей продлят срок подачи документов на конкурс по отбору в Молодежный парламент
22.12.2021, 15:470 Александр Котов назвал условие для сменяемости власти в Псковской области 22.12.2021, 15:421 Главную новогоднюю ель в Великих Луках приведут в порядок 22.12.2021, 15:400 Возможности муниципалитетов давать друг другу кредиты обсудили в областном Собрании 22.12.2021, 15:300 ВТБ: Перед Новым годом россияне на 40% увеличили траты в кафе и ресторанах
22.12.2021, 15:270 Санаторий «Хилово» заслуживает статуса здравницы федерального значения — Игорь Иванов 22.12.2021, 15:220 Фальшивые купюры обнаружили в финучреждениях Великих Лук 22.12.2021, 15:050 Звание «Заслуженный строитель» планируют учредить в Псковской области 22.12.2021, 15:000 «Аквафор» поздравляет псковичей с Новым годом и дарит скидку на фильтры для воды
22.12.2021, 14:591 Александр Котов: Введение QR-кодов — это способ подтолкнуть людей к вакцинации 22.12.2021, 14:360 Главный финансовый документ обсудил законодательный комитет областного Собрания 22.12.2021, 14:240 Десять детсадов Пскова подали заявки на участие в конкурсе новогоднего украшения фасадов 22.12.2021, 14:140 Telegram стал самым быстрорастущим мессенджером в России
22.12.2021, 14:102 «Обратный отсчет»: Александр Котов об итогах 2021 года для регионального парламента. ВИДЕО 22.12.2021, 14:060 В Роструде заявили, что 31 декабря — не праздничный день 22.12.2021, 13:550 Миграция и закон 22.12.2021, 13:493 Александр Котов рассказал о своем видении взаимодействия органов власти в регионе
22.12.2021, 13:411 Провалившийся под лед мужчина скончался в Гдовском районе 22.12.2021, 13:370 Псковская область получит около 90 млн рублей на поддержку лечебных учреждений 22.12.2021, 13:210 Героями фотовыставки в Великих Луках стали собаки из городских приютов 22.12.2021, 13:150 Жителя Дедовичского района осудили за удар бутылкой по лицу оппонента
22.12.2021, 13:084 Закон о телемедицине нужно принять в 2022 году - Андрей Турчак 22.12.2021, 13:050 «Обратный отсчет»: Чем могут похвастаться псковские профсоюзы? ВИДЕО 22.12.2021, 13:040 Трое псковичей подозреваются в краже светодиодных прожекторов 22.12.2021, 13:032 Начинается видеотрансляция программы «Обратный отсчет» с Александром Котовым
22.12.2021, 13:032 Музей русского пития: 40-градусные напитки и завтрак Петра I 22.12.2021, 12:500 Прокуратура предложила решение проблемы с обеспечением жильем псковских детей-сирот 22.12.2021, 12:371 Врачи борются за жизнь избитого собутыльницей псковича 22.12.2021, 12:300 ВТБ запустил цифровое рефинансирование ипотеки
22.12.2021, 12:170 В Великих Луках задержали находившегося в розыске алиментщика 22.12.2021, 12:130 Пушкинский театральный фестиваль завершился в Пскове 22.12.2021, 12:020 Как работают федеральные программы и нацпроекты в Псковском районе. ЛОНГРИД 22.12.2021, 11:590 Начинается видеотрансляция программы «Обратный отсчет» с Игорем Ивановым
22.12.2021, 11:581 «Обратный отсчет»: Александр Котов об итогах 2021 года для регионального парламента 22.12.2021, 11:550 Коронавирус унес жизни еще шести человек в Псковской области 22.12.2021, 11:500 Мебельный салон «Эталон» украсили к новогоднему конкурсу в Пскове 22.12.2021, 11:420 Участок улицы Белинского в Пскове закроют для транспорта 23 декабря
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