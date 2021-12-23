Еще более 700 псковичей сделали первую прививку от коронавируса

Еще 740 человек в Псковской области сделали первую прививку от коронавируса, за весь период - 261 203. Такие данные в своем инстаграм-аккаунте опубликовал губернатор Михаил Ведерников.
«Напоминаю, что вакцина есть во всех районах. Записывайтесь на ближайшее время, чтобы избежать риска провести новогодние праздники на лечении», - обратился к псковичам глава региона.
На сегодня полностью курс вакцинации от коронавируса прошли 258 109 жителей области (+1 244 за сутки). Ревакцинировались 29 660 человек (+384).