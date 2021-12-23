Общество

6,5 млрд рублей заложено на региональное здравоохранение в 2022 году

6,5 млрд рублей заложено на региональное здравоохранение в 2022 году, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Сегодня, 23 декабря, он выступил с бюджетным посланием на сессии регионального парламента, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«В части здравоохранения расходы запланированы в сумме 6,5 млрд рублей, - сказал глава региона. - Из крупнейших статей расходов стоит выделить закупку оборудования на сумму более 232 млн для борьбы с сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями. В том числе это рентгеновский томограф для Островской межрайонной больницы (57,6 млн рублей) и магнитно-резонансный томограф для онкоцентра (114 млн)».

Губернатор отметил, что в результате в государственных и муниципальных медучреждениях области томографов станет в два раза больше, чем было в 2018 году. «А это, в свою очередь, значительно повысит качество диагностики во всем регионе», - подчеркнул он.

«Еще один пункт, который нужно отметить – это продолжение госпрограммы модернизации первичного звена здравоохранения, - продолжил Михаил Ведерников. - В том числе мы планируем в следующем году построить 38 фельдшерско-акушерских пунктов практически во всех районах области».

Кроме того, выделят 5 млн рублей на организацию продажи лекарственных препаратов в ФАПах. «Это позволит снизить остроту нехватки лекарств в малых населенных пунктах. В целом, по нашим расчетам на эти цели необходимо порядка 20 млн рублей. Как только увидим результаты работы, будем планировать дополнительные средства», - сказал он.

«Еще один очень важный пункт – 8 млн рублей на закупку современных тест-систем для мониторинга уровня глюкозы в крови у детей. Этих средств до конца следующего года точно не хватит, но в ходе работы будем предусматривать дополнительное финансирование. Обеспечением тест-системами будет заниматься Детская областная клиническая больница. Закупки планируем провести уже в январе», - добавил Михаил Ведерников.