Более 9 млрд направят на соцподдержку и улучшение демографии в Псковской области

Более 9 млрд направят на соцподдержку и реализацию демографической политики в Псковской области, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Сегодня, 23 декабря, он выступил с бюджетным посланием на сессии регионального парламента, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Губернатор подчеркнул, что это эффективная мера поддержки, по которой в текущем году почти 1600 человек получили помощь в поисках работы, выплату от 100 до 250 тысяч рублей на ведение предпринимательской деятельности или личного хозяйства.