Общество

Более 9 млрд направят на соцподдержку и улучшение демографии в Псковской области

Более 9 млрд направят на соцподдержку и реализацию демографической политики в Псковской области, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Сегодня, 23 декабря, он выступил с бюджетным посланием на сессии регионального парламента, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«По линии социальной поддержки и реализации демографической политики расходы запланированы на уровне почти 9,2 млрд, - отметил он. - Предусмотрена индексация соцвыплат на 4% в сумме 71 млн рублей, а также увеличены объемы финансирования социальных контрактов, которые реализуются с 2021 года. В этом году мы получили на эти цели 180 млн рублей федеральных средств, в следующем получим уже 728 млн».

Губернатор подчеркнул, что это эффективная мера поддержки, по которой в текущем году почти 1600 человек получили помощь в поисках работы, выплату от 100 до 250 тысяч рублей на ведение предпринимательской деятельности или личного хозяйства.