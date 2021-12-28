Общество

Более 100 детей в Псковской области заразились коронавирусом за неделю

121 ребенок в возрасте до 17 лет в Псковской области заразился коронавирусом за неделю, с 20 по 26 декабря, что составляет 11% от общего количества заболевших за этот период времени. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по региону.

На прошедшей неделе заболеваемость инфекцией в области снизилась по сравнению с предыдущей неделей на 7,7% (на 91 случай), факт заражения подтвердили у 1 097 пациентов. При этом уровень заболеваемости превысил средний показатель по России на 45,1%.

Из зарегистрированных случаев заражения 961 - в форме ОРВИ, 115 – в форме внебольничной пневмонии, кроме того, выявлен 21 случай бессимптомного течения инфекции.

Наибольшая заболеваемость отмечена в возрастной группе от 30 до 49 лет - 354 случая или 32,3% от общего числа зарегистрированных случаев за неделю. В возрастной группе от 50 до 64 лет выявлено 296 случаев (27%), среди лиц в возрасте 65 лет и старше – 230 случаев (21%), среди людей в возрасте от 18 до 29 лет – 96 случаев (7%).

Смотрите также Еще 145 жителей Псковской области заразились коронавирусом, семеро умерли

В десяти муниципальных образованиях заболеваемость выше среднеобластного уровня, это Опочецкий, Локнянский, Дедовичский, Порховский, Стругокрасненский, Печорский, Псковский, Новосокольнический, Новоржевский, Пыталовский районы.

В городе Пскове за неделю зарегистрировали 285 случаев заражения.

«Вакцинация против COVID-19 — это единственный способ остановить пандемию коронавирусной инфекции и эффективная альтернатива ограничительным мероприятиям. Прививку против COVID-19 можно сделать в поликлинике по месту жительства, в прививочных пунктах, расположенных в торгово-развлекательных центрах», - напомнили в ведомстве.