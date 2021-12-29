Общество

Мечты еще трех детей исполнил губернатор в рамках «Елки желаний» в Пскове

В преддверии Нового года в Пскове исполнились мечты еще трех участников региональной «Елки желаний». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили пресс-службе администрации Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба администрации Псковской области

Заветные желания Ангелины, Ярослава и Даниила — воспитанников Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, Печорского района — исполнил губернатор Михаил Ведерников.

В администрации региона он вручил ребятам долгожданные подарки. Так, Ангелина и Ярослав получили фотоаппарат и велосипед, а Даниилу, который не смог приехать из-за болезни, его подарок (фотоаппарат) передадут.

Напомним, ежегодная региональная акция «Елка желаний» проводится при поддержке благотворительного фонда развития Псковской области «Святой равноапостольной княгини Ольги». В ней принимают участие дети из социальных учреждений региона. Мечты ребят исполняют представители региональной и муниципальной властей, депутаты, общественники, а также представители бизнес-сообщества.

В администрации отметили, что, начиная с 2019 года, совместными усилиями удалось осчастливить несколько сотен детей, находящихся в непростой жизненной ситуации. В этом году глава региона снял с новогодней «Елки желаний» 8 шаров-открыток с мечтами юных жителей Псковской области.