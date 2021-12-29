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Общество

Псковичам напомнили о штрафах за несоблюдение запрета выхода на лед

02.01.2022 15:35|ПсковКомментариев: 1

За несоблюдение запрета выхода на лед предусмотрен административный штраф. Об этом жителям Псковской области напомнили в отделе безопасности людей на водных объектах центра ГИМС главного управления МЧС России по региону.

«Текущий декабрь не отличался устойчивой погодой. Ледовый покров на водоемах сформировался, но за период оттепели, продолжавшейся в течение второй декады, он истончился и потерял прочность, о чем свидетельствуют недавние происшествия на Чудском озере. Конец декабря порадовал нас умеренными морозами, лед на водоемах окреп, увеличилась его толщина», - заметили в отделе. 

При этом там напомнили, что в Псковской области пока продолжает действовать запрет выхода населения на лед. В целях стабилизации оперативной обстановки, связанной с гибелью людей, представители администраций городов и районов совместно с главным управлением МЧС России по Псковской области, АСС Псковской области, УМВД России по Псковской области, Пограничным управлением ФСБ России по Псковской области, общественными организациями проводят профилактические мероприятия, направленные на соблюдение запретов выхода на лед водоемов. 

«Уважаемые жители и гости области! Не подвергайте свою жизнь неоправданному риску, не выходите на лед до отмены запрета выхода!» - обратились к жителям региона в МЧС. 

При возникновении несчастных случаев за помощью псковичей просят обращаться по номеру единой службы спасения: 112.

Теги: #МЧС #Псковская область #лед
Источник: Псковская Лента Новостей
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