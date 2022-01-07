Общество

В Европе выявили новый вариант коронавируса — «дельтакрон»

Новый вариант коронавируса, который получил название «дельтакрон», выявили на Кипре. Штамм обнаружили в 25 образцах.

Профессор Кипрского университета Леонтиос Кострикис рассказал телеканалу Sigmalive, что штамм имеет одну генетическую основу с «дельтой» и одновременно есть мутации, характерные для «омикрона», пишет РБК.

«Мы нашли значительное количество мутаций, которые были идентифицированы только у "омикрона" — он отличается от других штаммов тем, что его геном насчитывает 30 различных мутаций. Из них десять были идентифицированы в упомянутых образцах», — пояснил ученый.

Из 25 человек, у которых установили «дельтакрон», 11 были госпитализированы. По словам ученого, пока рано говорить о заразности нового варианта SARS-CoV-2.