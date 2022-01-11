Общество

Детям в Пскове предлагают бесплатно обучиться 3D-моделированию

Набор на бесплатное обучение с января по май 2022 года на начальном уровне завершается в детском технопарке «Кванториум Псков». На курсы приглашают детей в возрасте от 12 до 18 лет, вступительных испытаний нет. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе технопарка.

Дети могут записаться на занятия по виртуальной и дополненной реальности в дневное время (с 10.00 до 12.00) по средам и пятницам. На этом курсе школьники будут заниматься 3D-моделированием, созданием стикеров и масок для соцсетей, разбираться, как сделать свою игру и т. д.

Также еще остались места в группе Промробоквантума - это направление, где дети постигают основы робототехники, конструируют и программируют роботов, пояснили в технопарке. Занятия будут проходить по средам и пятницам с 17.15 до 19.15. Желающие могут присоединиться и к группе Геоквантума (среда и пятница, 17.15-19.15). На этом направлении ребята научатся разрабатывать интерактивные карты, создавать 3D макеты местности, анализировать спутниковые изображения и пилотировать квадрокоптеры для съемки местности. А более подробно изучить принцип работы беспилотных летательных аппаратов, собрать и запрограммировать собственный квадрокоптер можно на занятиях в Аэроквантуме по вторникам и четвергам, занятия проходят с 14.45 до 16.45.

Помимо учебы на основных направлениях кванторианцы и все желающие могут посещать бесплатные занятия по английскому языку по вторникам и четвергам с 17.00 до 19.00. Курс имеет уклон в техническую сферу, но подойдет и для тех, кто хочет повысить уровень языка.

Оставить заявку на любое из представленных направлений можно по ссылке.

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Воспитанники детского технопарка «Кванториум Псков» работают на современном оборудовании, там ведется проектная деятельность, проводятся различные конкурсы и мероприятия в течение года. Занятия начнутся ориентировочно с 18 января (в зависимости от набора групп).