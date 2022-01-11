Детям в Пскове предлагают бесплатно обучиться 3D-моделированию

Набор на бесплатное обучение с января по май 2022 года на начальном уровне завершается в детском технопарке «Кванториум Псков». На курсы приглашают детей в возрасте от 12 до 18 лет, вступительных испытаний нет. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе технопарка.
Дети могут записаться на занятия по виртуальной и дополненной реальности в дневное время (с 10.00 до 12.00) по средам и пятницам. На этом курсе школьники будут заниматься 3D-моделированием, созданием стикеров и масок для соцсетей, разбираться, как сделать свою игру и т. д.
Также еще остались места в группе Промробоквантума - это направление, где дети постигают основы робототехники, конструируют и программируют роботов, пояснили в технопарке. Занятия будут проходить по средам и пятницам с 17.15 до 19.15. Желающие могут присоединиться и к группе Геоквантума (среда и пятница, 17.15-19.15). На этом направлении ребята научатся разрабатывать интерактивные карты, создавать 3D макеты местности, анализировать спутниковые изображения и пилотировать квадрокоптеры для съемки местности. А более подробно изучить принцип работы беспилотных летательных аппаратов, собрать и запрограммировать собственный квадрокоптер можно на занятиях в Аэроквантуме по вторникам и четвергам, занятия проходят с 14.45 до 16.45.
Помимо учебы на основных направлениях кванторианцы и все желающие могут посещать бесплатные занятия по английскому языку по вторникам и четвергам с 17.00 до 19.00. Курс имеет уклон в техническую сферу, но подойдет и для тех, кто хочет повысить уровень языка.
Оставить заявку на любое из представленных направлений можно по ссылке.
Воспитанники детского технопарка «Кванториум Псков» работают на современном оборудовании, там ведется проектная деятельность, проводятся различные конкурсы и мероприятия в течение года. Занятия начнутся ориентировочно с 18 января (в зависимости от набора групп).