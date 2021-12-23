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Общество

Проекты не в стол

24.12.2021 12:12|ПсковКомментариев: 0

В конце декабря все вокруг стараются завершить начатые работы и подвести итоги уходящего года. Псковский «Кванториум» - не исключение, здесь уже две недели воспитанники технопарка защищают свои проекты, чтобы получить сертификат об обучении. Об итогах работы кванторианцев во втором полугодии узнала журналист Псковской Ленты Новостей.

 

Внутри технопарка работают несколько направлений, их называют квантумами. Это VR/AR-квантум, Промробоквантум, Геоквантум, Аэроквантум, Наноквантум и Хайтек. В одном цикле обучения ребенок занимается по одному направлению, а параллельно может бесплатно посещать занятия по английскому языку и математике.

VR/AR-квантум

Перед тем, как приступить к выполнению какого-либо проекта, дети изучают теорию, разобраться с ней им помогают наставники. На каждом направлении их количество разное. К примеру, в VR/AR-квантуме – три. Один из специалистов Виктория Зарецкая подробнее рассказала о работе этой части «Кванториума».

«В квантуме виртуальной дополненной реальности мы погружаемся в высокие технологии: работаем со шлемами и очками виртуальной реальности, 360-градусными камерами, графическими планшетами. В основном, мы занимаемся разработкой виртуальных туров, 3D-моделированием, графическим дизайном и разработкой VR- и AR –приложений», - пояснила наставник.

Виктория Зарецкая отметила, что дети, работая над своими проектами, делали реконструкцию зданий, которые частично были разрушены в Пскове во времена Великой Отечественной войны, разрабатывали сувениры для Пскова с дополненной реальностью, составляли 3D-туры по различным местам Псковской области.

Свое обучение в «Кванториуме» воспитанники начинают с нулевого уровня, завершая один цикл обучения на определенном направлении, они получают новый статус. При этом кванторианцы высших уровней могут в качестве проекта выбрать кейс от реального заказчика.

Такой опыт есть, например, у 17-летнего Артема Гаврилова. Очередной заказ юноша получил от библиотеки – Центра детского чтения на улице Розы Люксембург в Пскове.

«Мы готовим идеи по модернизации библиотеки, предоставляем возможные решения и делаем визуализацию. <…> С реальным заказчиком работать гораздо интереснее, ведь наши идеи будут представлены в этой библиотеке, можно будет сходить туда и посмотреть на свою работу», - отметил кванторианец.

Обучающийся 11 класса Артем Гаврилов уже работает на фрилансе, разрабатывает 3D-визуализацию. По его словам, на сегодняшний день это очень востребованная сфера, в которой юноша планирует развиваться после окончания школы. В перспективе подросток мечтает попасть в игровую компанию и стать разработчиком игр.

Промробоквантум

В квантуме промышленной робототехники дети работают с профессиональными манипуляторами, а также изучают и рассчитывают кинематику. Деятельность детей, обучающихся на этом направлении, проиллюстрировал примером один из наставников квантума Игорь Лубягин.

«Например, есть дельта-подобные роботы с открытой кинематикой, для них дети сами все моделируют, все узлы, рассчитывают кинематику, создают механический привод. Сначала мы это все моделируем, потом печатаем на 3D-принтере, а после уже собираем. Есть манипуляторы разных типов, и они все нужны для разных задач», - рассказал наставник.

Он также добавил, что в квантуме можно не только собирать манипуляторы, но и делать вещи, связанные с «умным домом», разрабатывать различные теплицы. Игорь Лубягин отметил, что это все тоже относится к робототехнике.

В Промробоквантуме обучается девятиклассник Илья Щембелов, юноша занимается разработкой контролера для бионической кисти.

«В "Кванториуме" я занимаюсь с самого открытия, но робототехнику изучал и до него. Суммарно занимаюсь этим (робототехникой – ред.) уже около шести лет. Сейчас я участвую в различных конференциях, буквально недавно занял третье место в конкурсе "Шаг в будущее". В дальнейшем планирую создать бионическую модель плечевого пояса от плеча до кисти и выиграть на всероссийской конференции», - поделился планами Илья Щембелов.

Аэроквантум

Воспитанники, которые обучаются на направлении «Аэроквантум», занимаются созданием беспилотных летательных аппаратов-коптеров. Их они собирают из конструкторов, но до этого – делают и прототипы, чертежи, проводят опросы. Проект по созданию коптера реализует, в частности, 15-летний кванторианец Павел Александров. По словам юноши, его работа призвана решить проблему с доставкой медикаментов в сельскую местность.

«Из-за ограничительных мер это будет наиболее безопасное решение. Вместо того, чтобы ходить в аптеки, а в сельской местности они не всегда есть, можно будет воспользоваться коптером. Это будет намного менее энергозатратно и гораздо экологичнее», - рассказал кванторианец.

Для своего проекта Павел Александров уже подготовил прототип и чертежи. Он отметил, что бокс, в который будут помещать лекарства, планируется сделать теплоустойчивым, чтобы соблюсти меры температурного режима, который для многих лекарств строго определен.

Наставник направления Сергей Воробьев отметил, что все сборки коптеров в квантуме делают так, чтобы дети могли «с самого нуля» освоить принцип их работы. Он отметил, что в «Кванториуме» дети выполняют не только индивидуальные, но и групповые проекты.

«Таким образом, они не только разбираются с работой и видами коптеров, но и учатся действовать в команде, приобретают необходимые на сегодняшний день soft-скилы, которые потребуются им в будущем», - сказал Сергей Воробьев.

Геоквантум

На этом направлении дети разрабатывают интерактивные карты, создают 3D-макеты, анализируют спутниковые изображения, для этого в квантуме даже есть своя собственная станция для приема космических снимков. Подробнее о работе на направлении рассказала наставник Анастасия Алмазова.

«Мы делаем упор на информатику и на все, что связано с науками о Земле. Раньше многие работы можно было выполнить только в полях, сегодня это все реализовывается на компьютере за небольшое количество времени. Ребята занимаются 3D-моделированием поверхности Земли, создают системы навигации, составляют интерактивные карты. Сейчас вот ребята создают интерактивную карту по городу Пскову для работы над своим проектом», - отметила наставник.

Речь идет о проекте кванторианцев по сбору информации о роли Пскова в Первой мировой войне. В команду, работающую над этой задачей, входит 14-летний Антон Марковский.

«Мы занялись проблемой нехватки информации о Первой мировой войне, а конкретнее – о роли Пскова в ней. Начали выполнять проект, сделали интерактивный сайт города Пскова и интерактивную карту города со значимыми в Первую мировую войну местами. Проект еще дорабатывается», - поделился юноша.

Наноквантум

В Наноквантуме есть своя химическая лаборатория, на этом направлении дети изучают различные материалы. Так, девятиклассница Злата Мещерякова в команде работает над проектом по изучению искусственного и натурального меха. Дети пытаются выяснить, насколько экологично использование синтетического аналога, чтобы впоследствии определить плюсы и минусы каждого вида материалов.

«В обществе часто поднимается проблема о том, что из-за добычи меха люди убивают животных, их могут даже специально выращивать для этого на фермах. В качестве альтернативы начали делать искусственный мех. Это конечно, дешевле, и животных убивать не надо, но проблема в том, что его делают из синтетических материалов, которые потом не разлагаются. Мы хотим выяснить все плюсы и минусы, для этого сравниваем искусственный и натуральный мех, работаем с информацией, которая есть в интернете, делаем опросы, таблицы, ведем статистику», - пояснила девушка.

На этом направлении обучается и 13-летняя Александра Андреева. Также в команде она занимается разработкой сайта для аллергиков.

«Мы сделали сайт для помощи аллергикам, там содержится информация, которая может им помочь. Информацию искали в основном в интернете, провели опрос, взяли три интервью, узнавали, какие актуальные проблемы могут быть у людей, которые страдают от аллергии, какие препараты они считают более эффективными и так далее», - добавила семиклассница.

Хайтек

Хайтек – производственная мастерская. В нем располагаются 3D-принтеры, ручные инструменты, лазерные и фрезерные станки, на которых все воспитанники «Кванториума» создают детали для своих проектов.

«Хайтек – это сердце нашего "Кванториума", поскольку сюда приходят дети и из других квантумов, если им нужно выпилить какую-то деталь для своего проекта», - отметила пресс-секретарь технопарка Зоя Павлова.

О своем проекте в Хайтеке рассказал 12-летний Артем Бутков, он занимается разработкой специальной коробки, которую школьные учителя смогли бы использовать для сбора телефонов учеников перед написанием тестов и контрольных работ.

«Знаете, перед контрольными работами учительница, бывает, приходит и просит сдать все мобильные телефоны. Все кидают их в коробку, гаджеты царапаются. Я же хочу создать коробку, которая будет не только пригодна для сбора телефонов, но и в которой они будут заряжаться и аккуратно располагаться без угрозы для порчи. При этом на мини-компьютер будет идти отчет о том, кто во сколько свой телефон в эту коробку положил. Плюс еще будет охлаждение, чтобы это все не перегревалось», - заметил мальчик.

Наиболее выдающиеся проекты кванторианцев помещаются на полку, которая находится в Хайтеке. Примечательно, что и сам элемент мебели разработали дети. На полке, в частности, можно найти нарды для людей, лишенных зрения. Второй экземпляр настольной игры находится в Псковской региональной организации Всероссийского общества слепых. Именно по их заказу в «Кванториуме» выполнили такую работу.

«У слабовидящих людей в этой организации нет хороших настолок (настольных игр – ред.), потому что их вообще не существует. Когда к нам обратились с такой проблемой, мы исследовали эту проблему, дети ездили туда и брали интервью, делали прототипы, переделывали их в случае замечаний. Сейчас мы вообще ходим запатентовать наше изобретение. У нас уже есть нарды и шашки, их создание – это довольно долгий и трудоемкий процесс», - рассказала Зоя Павлова.

В дальнейшем в технопарке планируется создать музей «Кванториума», чтобы помещать туда наиболее значимые работы воспитанников. Добавим, что на данный момент в технопарке идет набор на следующий учебный цикл, который начнется уже после Нового года. Записаться на уроки могут дети в возрасте от 12 до 18 лет, при этом никаких предварительных знаний для обучения «Кванториуме» не требуется, равно как и сдачи вступительных испытаний. 

Ксения Иванова

Теги: #псков #кванториум #цифровизация
Источник: Псковская Лента Новостей
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